Wayalia Las Palmas: esta Navidad, el mejor premio es ver a nuestros mayores bien cuidados

La Navidad llega cargada de ilusión, recuerdos y reencuentros. Es una época para estar cerca de quienes más queremos, especialmente de nuestros mayores, que han construido las tradiciones que hoy nos emocionan. En estas fechas en las que todos soñamos con que la suerte nos sonría en el sorteo de la Lotería de Navidad, en Wayalia Las Palmas lo tienen claro: la mejor lotería no está en un décimo, sino en saber que nuestros mayores están atendidos con cariño y viviendo en su hogar con tranquilidad.

Cuidar también es celebrar la vida

En Wayalia Las Palmas entienden que estas fiestas pueden despertar tanto alegría como preocupación para muchas familias que cuidan a personas mayores.

“Para nosotros, la Navidad es un momento para estar más cerca que nunca de nuestros mayores. Queremos que sientan compañía, alegría y que siguen formando parte activa de su familia y de su hogar”, afirma Elena Rosales, Directora de Wayalia Las Palmas.

El equipo pone especial sensibilidad en estas semanas, acompañando cada momento y aportando ese toque de ilusión y calidez que hace que la Navidad también llegue a los hogares donde más se necesita.

Servicios adaptados a cada familia

Cada hogar vive estas fechas a su manera, y cada mayor tiene sus propias necesidades. Por eso, Wayalia Las Palmas ofrece atención personalizada y flexible:

Cuidado por horas, perfecto para acompañamiento, tareas diarias o respiro familiar.

Cuidadores internos 24 h, pensados para mayores que necesitan apoyo continuado.

Gestión laboral completa, para que las familias disfruten sin preocuparse por trámites.

“Cada familia tiene su propia historia y necesidad. Nuestro trabajo es escuchar, entender y ofrecer el apoyo adecuado para que estas fiestas se vivan con serenidad y cariño”, detalla Elena.

La cercanía que marca la diferencia

El equipo de Wayalia Las Palmas trabaja desde su oficina en Calle Luis Doreste Silva, 95, un lugar donde las familias pueden acercarse, compartir sus inquietudes y recibir asesoramiento personalizado.

Esa presencia local favorece el contacto directo, la confianza y la tranquilidad de saber que detrás del servicio hay un equipo implicado, accesible y dispuesto a escuchar.

El premio más grande está en casa

Mientras muchos revisan sus décimos con ilusión, Wayalia Las Palmas recuerda una verdad sencilla: el mayor premio está en ver a nuestros mayores felices, acompañados y bien cuidados.

“Cuando vemos a un mayor ilusionarse con un villancico, un recuerdo o una sobremesa compartida… ahí es donde sentimos que nuestro trabajo realmente cobra sentido”, comparte Elena, emocionada por la conexión que se crea con cada familia.

Porque la mejor suerte siempre llega cuando el hogar se llena de cariño y tranquilidad.

Una Navidad para cuidar lo importante

Elegir a Wayalia Las Palmas estas fiestas es apostar por dignidad, autonomía y acompañamiento para quienes más lo necesitan.

Porque la Navidad es hogar, es familia, es memoria…

Y cuidar a quienes un día cuidaron de nosotros es la forma más bonita de celebrarla.

Las familias que necesiten más información pueden acercarse a la oficina en la capital o contactar por teléfono en el 928 26 28 93 para recibir asesoramiento personalizado.

Estas fiestas, en Wayalia Las Palmas lo tienen claro: cuidar es el mejor regalo.