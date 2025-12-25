Parece un QR real, pero lo envía el Grinch: la Policía alerta de la estafa del regalo de Navidad que buscan todos los ladrones

Con la llegada de la Navidad las compras se disparan, los regalos de navidad hacen que el mes de diciembre la economía de las familias se vea afectada por el aumento de los gastos.

Comprar online es lo más común en estas fechas, ya que así evitas las colas y la aglomeración de las personas.

Del 'Brushing' al 'Quishing'

Comprar online tiene sus peligros y es que puede que recibas un paquete que no hayas pedido y caigas en la trampa. El 'brushing' es un tipo de estafa que cada vez se está poniendo más de "moda", consiste en recibir un paquete que no has pedido y dentro hay un objeto de poco valor.

Si decides quedarte con el paquete, al abrirlo encontrarás un código QR que muy probablemente decidirás escanear y caerás en la estafa del 'quishing'.

El objetivo es que con un simple paquete caigas en dos estafas distintas y los ciberdelincuentes consigan robarte los datos, hacer estafas y préstamos a tu nombre.

¿Qué debes hacer?

Por inercia el consumidor siempre tiende a escanear el QR, ya que piensa que es la manera de que le proporcione más información. Lo cierto, es que bajo ningún caso debes escanear el QR porque al hacerlo es cuando se apropian de tus datos.

Lo ideal es comprobar quien envía el paquete, y consigues dar con el nombre de la empresa o la persona puedes intentar contactar con él. Por ende, nunca debes escanear el QR

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta que si el paquete contiene un dispositivo electrónico hay que hacer especialmente cuidado porque podría no haber pasado los controles de calidad y el software podría recopilar más información de la habitual sobre el usuario.