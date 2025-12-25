Muere Roberto Moreno Díaz, referente del pensamiento científico y universitario en Canarias

El mundo académico y científico de Canarias llora el fallecimiento de Roberto Moreno Díaz, investigador en cibernética, física e inteligencia artificial y una de las figuras clave en el desarrollo universitario del Archipiélago. Natural de Gáldar, murió hoy a los 86 años dejando un legado decisivo tanto en la investigación como en la construcción del sistema universitario canario, especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En sus últimos años, dedicó buena parte de su tiempo a una de sus grandes pasiones, la pintura.

Licenciado en Física en el año 1962 y Doctor en 1965 por la Universidad Complutense de Madrid, Moreno Díaz construyó una sólida carrera académica ligada al estudio de los sistemas, la cibernética, el pensamiento matemático y la reflexión interdisciplinar. Asimismo, también fue catedrático desde el año 1968 en Electromagnetismo y, más tarde, en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Actividad multidisciplinar

De 1962 a 1965 fue profesor adjunto de Física Industrial de la Universidad a Madrid. Entre los años 1965 y 1968 desarrolló parte de su carrera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (USA), donde fue investigador del Charles Stark Draper Laboratory y trabajó bajo la supervisión de Warren S. McCulloch, uno de los padres fundadores de la cibernética, en estudios sobre procesos visuales naturales y artificiales.

Su perfil se caracterizó por una aproximación transversal al conocimiento, en una época en la que estas disciplinas comenzaban a adquirir relevancia en el debate científico internacional. Esa formación y ese enfoque marcaron su posterior aportación al ámbito universitario canario.

Roberto Moreno, rodeado de cuadros de su exposición en la sede universitaria. / Amado Moreno

Regreso a España

A su regreso a España en 1968, obtuvo la cátedra de Electrónica en la Universidad de Zaragoza, institución en la que ejerció como decano y vicerrector. En 1979, decide regresar a la Isla, donde desempeñó un papel relevante en los años de la consolidación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, participando en la construcción intelectual de una institución joven que buscaba definir su identidad académica.

Su contribución se centró tanto en la docencia como en la reflexión sobre el papel de la universidad pública, la ciencia y el pensamiento crítico en la sociedad. La ULPGC lo reconoció posteriormente como catedrático emérito, distinción que subrayó su aportación a la vida universitaria.

En el ámbito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dejó una huella especialmente relevante en el desarrollo de la investigación científica. Fue impulsor y fundador de varios grupos de investigación en áreas pioneras como la cibernética, las redes neuronales, la percepción natural y artificial, la neurocibernética y la visión robótica; contribuyendo a situar a la ULPGC como un referente académico en estos campos. Hasta su jubilación, en septiembre de 2009, mantuvo una intensa actividad docente.

Roberto Moreno en una de sus últimas exposiciones de arte. / La Provincia

Una extensa trayectoria científica

Autor o coautor de más de 120 trabajos científicos, Moreno Díaz desarrolló una sólida trayectoria investigadora marcada por la cooperación internacional. A lo largo de su carrera colaboró con universidades y centros de investigación de Francia, Austria, Dinamarca, Portugal y Estados Unidos, reforzando la proyección exterior de la universidad canaria. Su prestigio académico quedó avalado por su ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1981, la fundación y vicepresidencia de la Academia Canaria de Ciencias en 1987, y el reconocimiento continuado de su labor investigadora, con todos los tramos de investigación concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia desde 1999.

Su trayectoria obtuvo también reconocimiento internacional. Entre las distinciones más destacadas figura el nombramiento como Honorary Professor por la Universidad de Óbuda, en Budapest, la máxima distinción honorífica docente que concede esta institución.

El reconocimiento valoró su contribución al fortalecimiento de la investigación y la actividad académica en la educación superior. El investigador recibió este nombramiento con especial orgullo, destacando la tradición tecnológica y científica de una universidad que agrupa desde hace más de 130 años algunos de los principales centros de conocimiento de Hungría.

De izquierda a derecha, Lluís Serra, Roberto Moreno y Ángel Tristán Pimienta. / La Provincia

Actividad creativa y cultural

Más allá de su faceta académica, el científico mantuvo una intensa actividad creativa y cultural. Su interés por el arte, la imagen y el lenguaje visual se materializó en distintas exposiciones, entre ellas 63 retratos, una fantasía y un affiche al vino canario, presentada en 2024 en espacios de la ULPGC. La muestra permitió descubrir una vertiente menos conocida de su personalidad, vinculada a la creación artística y al diálogo entre ciencia, cultura y territorio. Parte de esa obra se expuso también en Gáldar, reforzando el vínculo permanente que mantuvo con su municipio natal.

Su voluntad de preservar la memoria universitaria quedó reflejada asimismo en su participación en el proyecto editorial Diálogo vivo ULPGC, una conversación con Pedro Betancor León en la que repasó los orígenes y los primeros pasos de la universidad en Gran Canaria. En ese testimonio dejó constancia de los debates, dificultades y aspiraciones de una generación que impulsó la educación superior en Canarias desde un contexto complejo, pero con una clara vocación de servicio público.

Tras su jubilación, continuó vinculado a la vida intelectual y cultural, participando en iniciativas académicas y manteniendo una presencia activa en el debate sobre universidad, ciencia y sociedad. Para quienes compartieron con él aulas, proyectos o conversaciones, Roberto Moreno Díaz fue un referente intelectual y humano, caracterizado por la curiosidad, el pensamiento crítico y una visión amplia del conocimiento.

Reacciones

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, quiso expresar ayer su consternación por el fallecimiento de Roberto Moreno Díaz, al que definió como una persona «esencial» para la ULPGC. «Fue el fundador de la Facultad de Informática –hoy Escuela de Informática–y el padre de la inteligencia artificial como la entendemos hoy en día», destacó.

Serra tenía una relación muy estrecha con Roberto Moreno. De hecho, la última vez que se vieron fue la semana pasada en el despacho del rector. «Es una gran pérdida para la universidad y lo echaremos muchísimo de menos», aseveró.

Unas palabras que secundó Francisco Rubio Royo, que estuvo al frente de la institución entre 1989 y 1998, y se convirtió en el primer rector. El catedrático de Física Aplicada de la ULPGC conoció a Roberto Moreno en un colegio mayor de Madrid, cuando él estudiaba el tercer curso de Ciencias Físicas y Moreno el quinto. «Fue mi maestro, mi mentor y mi gran amigo», aseguró Rubio Royo, que ayer se encontraba fuera de la Isla.

De su persona, resaltó su «extraordinaria capacidad intelectual», pues llegó a ser «una de las figuras más preeminentes de España» en el campo de las redes neuronales. «Deslumbró los pilares de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Su fallecimiento deja un vacío enorme y, para mí, supone una gran tristeza personal», concluyó.

Roberto Moreno y Teodoro Sosa. / La Provincia

Una gran inspiración para la ciencia

José Regidor, rector de la ULPGC entre 2007 y 2016, conoció la noticia del fallecimiento del científico a través de este medio y se mostró muy apenado. «Sin duda, se ha ido una gran persona y un gran profesor», lamentó el catedrático de Biología Celular.

Según explicó Regidor, coincidió con Roberto Moreno durante casi todo el tiempo que el investigador estuvo en la Universidad. «Teníamos una relación muy buena. Fue mi profesor antes de que comenzara el doctorado y siempre me pareció un interlocutor muy interesante», añadió.

A su juicio, Moreno fue una figura clave en la vida de la institución educativa, no solo por su implicación, también por sus conocimientos. «Su vínculo con las matemáticas le permitió ver las posibilidades de desarrollo de los estudios de Informática en la ULPGC, lo que resultó fundamental para impulsar la titulación», recordó.

Rafael Robaina, catedrático de Biología Vegetal y rector de la ULPGC entre 2016 y 2020, también se encontraba ayer fuera de la Isla y se mostró afectado por el deceso. Tal y como informó, conoció a Roberto Moreno mientras realizaba su tesis doctoral en el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP). «Tuve un trato muy amable y cordial con él. Era casi como un amigo, a pesar de la diferencia generacional que existía, y en mi época de rector me visitaba con mucha frecuencia», apostilló.

Para Robaina, el catedrático en Electromagnetismo y Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial era «puro talento», pues no solo destacó en su área de conocimiento, también asumió retos artísticos como la pintura. «Siempre me pareció una persona muy comprometida con la Universidad y además daba muy buenos consejos. Siento mucho su pérdida», manifestó.

Una triste pérdida para Gáldar

Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, trasladó su pésame a los familiares de Roberto Moreno a través de una publicación en las redes sociales. «Este día de Navidad nos ha dejado sin una de las mentes más brillantes del último siglo en Gáldar, en Canarias y en el ámbito internacional: nuestro Hijo Predilecto, Roberto Moreno Díaz. Referente indiscutible desde hace más de medio siglo del desarrollo de la informática, la cibernética y la inteligencia artificial», reza parte del texto. En el mensaje, el alcalde también destaca «su calidad humana, su bondad, su generosidad y su profundo orgullo galdense».

Con su fallecimiento desaparece una figura clave en la historia reciente de la universidad canaria. Su legado permanece en la institución a la que contribuyó, en su obra intelectual y artística, y en el recuerdo de quienes encontraron en él a un maestro, un pensador y un defensor del valor público del conocimiento.