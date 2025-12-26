Lo tienes puesto en tu Belén y es ilegal: la Guardia Civil alerta de adorno navideño que puede suponerte una multa de hasta 9.000 euros

La Navidad ya ha llegado a España, y las luces, decoraciones y tradiciones empiezan a llenar hogares y ciudades. Sin embargo, en este ambiente festivo, la Guardia Civil ha emitido un recordatorio importante sobre uno de los adornos más habituales en la decoración navideña: el musgo, junto al muérdago y el acebo, son especies protegidas por su importancia ecológica, y recolectarlos del medio natural sin autorización puede conllevar multas de hasta 9.000 euros.

El belén es una pieza fundamental en muchos hogares españoles durante la Navidad, y para darle un toque auténtico, muchas personas recurren a elementos naturales como estos. Sin embargo, según la Ley 3/2000, de 7 de enero, que regula la protección de obtenciones vegetales, la extracción de estas plantas está prohibida, ya que compromete la biodiversidad y afecta negativamente a los ecosistemas locales.

En un video publicado en sus redes sociales, la Guardia Civil advierte: "Si tienes pensado recoger musgo, muérdago o acebo para el belén, debes saber que está prohibido porque son especies protegidas". La recolección de estas plantas puede derivar en sanciones económicas que ascienden hasta los 9.015,18 euros, según especifican las normativas medioambientales.

Alternativas sostenibles para decorar en Navidad

Para disfrutar de una Navidad en armonía con el medioambiente y cumplir con las normativas legales, la Guardia Civil sugiere apostar por opciones sostenibles. Las floristerías y viveros ofrecen versiones cultivadas de musgo, muérdago y acebo, que están disponibles de forma legal y respetan el equilibrio natural.

Además, las plantas artificiales son otra alternativa que permite decorar los hogares sin poner en peligro a estas especies protegidas. "Cómpralos en tiendas o viveros, o decántate por plantas artificiales. Lo importante es proteger la naturaleza", señala el agente en el video publicado.