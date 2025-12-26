Tráfico
La DGT afirma que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de las balizas V-16 a partir del 1 de enero
Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo
Redacción
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha afirmado este viernes en que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir del próximo 1 de enero, la baliza V-16 homologada.
"No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
La número dos de Pere Navarro ha destacado que "todavía hay margen" para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria. "Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad", ha precisado.
No obstante, Blanco ha apuntado que no tienen cifras de cuántos conductores no han adquirido todavía la baliza homologada a cinco días de que termine el año, ya que esa cifra "es difícil de estimar".
Menos de una semana
"Los particulares puede ser que se hayan demorado un poquito más, pero tenemos esta semana de margen para adquirirlo en cualquier comercio, también en plataformas digitales", ha insistido.
Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo, ya que allí "está todo el listado de aquellas que están certificadas".
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión
- Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Parece Madeira o las Azores, pero está en Gran Canaria: el rincón salvaje que sorprende