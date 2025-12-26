Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasSan Silvestre de Las Palmas de Gran CanariaTiempo en CanariasUD Las PalmasMujer herida en una nave de El GoroComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Temporal

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga

Gente con paraguas por las calles de Málaga.

Gente con paraguas por las calles de Málaga. / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

EP

Madrid

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias de Cataluña y Andalucía con mínimas de hasta -3°C en Albacete, León y Lugo, junto a acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental, que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. También de este nivel pero por viento estarán Barcelona, Girona y Tarragona, mientras que el oleaje activará avisos amarillos en las mencionadas provincias catalanas así como en Granada y Málaga.

De esta forma, la AEMET prevé precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, que también serán posibles a nivel local en Baleares y Comunidad Valenciana, junto a heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.

17/01/2023 Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las temperaturas. La borrasca Gérard, que se adelanta a Fien, ha puesto en alerta por nieve a Barcelona, Girona y Lleida con un riesgo importante de nevadas, según los avisos emitidos por la Aemet. La borrasca también removerá el mar y se espera fuerte oleaje y fenómenos costeros en Barcelona, Tarragona y Girona. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta. / EP

En este sentido, se mantiene la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, con tendencia a abrirse claros en el archipiélago.

Asimismo, serán persistentes y fuertes en el este de Cataluña, aunque AEMET aún ve posible que también llueva de forma local en estas islas y Comunidad Valenciana.

En el resto de la Península habrá cielos poco nubosos o con intervalos, con tendencia a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, que irán ocasionalmente con tormenta y granizo, y podrán afectar a regiones aledañas.

Concretamente, se prevén precipitaciones persistentes o fuertes en zonas del extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán. Al mismo tiempo, nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, como también en las del centro, a una cota de entre 1.400 y 1.600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. Además, se esperan bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular.

Por su parte, en Canarias, habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ascenso en la mayor parte de la Península, localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental, a excepción de Andalucía occidental, donde estarán en descenso, pero las regiones mediterráneas -y el resto del país- tendrán pocos cambios. A su vez, las mínimas ascenderán en la mitad norte peninsular, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste y pocos cambios en el resto. No obstante, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular y moderadas en montañas del norte, aunque estas últimas podrían llegar a ser localmente fuertes.

Por último, soplará viento de componente sur con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental y viento moderado de componente oeste en Canarias, mientras que en el resto predominará el componente este. También se esperan probables intervalos fuertes o rachas muy fuertes en litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  2. Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
  3. Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión
  4. La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
  5. Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
  6. Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
  7. Parece Madeira o las Azores, pero está en Gran Canaria: el rincón salvaje que sorprende
  8. La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias

Muere Juana Casanova Rodríguez, Premio Haría 2012 y referente de solidaridad que encandiló al papa Francisco

Muere Juana Casanova Rodríguez, Premio Haría 2012 y referente de solidaridad que encandiló al papa Francisco

Canarias ultima una ‘ventanilla única’ para agilizar proyectos estratégicos en la Islas

Canarias ultima una ‘ventanilla única’ para agilizar proyectos estratégicos en la Islas

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

Todo lo que tienes que saber para asistir a las Campanadas en Gran Canaria

Todo lo que tienes que saber para asistir a las Campanadas en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado

El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado

Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios: a través de esta estafa por Bizum vacían las cuentas bancarias

Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios: a través de esta estafa por Bizum vacían las cuentas bancarias

La Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda su origen: 120 años desde la creación de la Junta de Obras

La Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda su origen: 120 años desde la creación de la Junta de Obras

San Bartolomé de Tirajana impulsa una parcela en Juan Grande para la construcción de viviendas sociales

San Bartolomé de Tirajana impulsa una parcela en Juan Grande para la construcción de viviendas sociales
Tracking Pixel Contents