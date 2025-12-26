Los Picos de Europa se congelan con 11,5 grados bajo cero, la temperatura más baja del país

Los Picos de Europa han registrado esta madrugada la temperatura más baja del país, 11,5 grados bajo cero en la estación del refugio de Cabaña Verónica. La Vega de Urriellu, a poca dictancia, marcó esta madrugada 10,6 grados bajo cero. Posada de Valdéon se quedó 6,6 bajo cero, y en la parte asturiana, Sotres, a mil metros de altura, el termómetro cayó hasta los 4,8 bajo cero.

Fuera de los Picos, Leitariegos tuvo una noche más "suave", siete grados bajo cero. En Pajares el termómetro bajó hasta los seis grados bajo cero, seguido a poca dictancia por Degaña, con 4,6 bajo cero.

Incluso Oviedo registró temperaturas bajo cero: -0,7 grados a eso de las cuatro y veinte de la madrugada. En Mieres, a las 8.50 de la mañana, el termómetro tocó fondo con dos bajo cero. En Pola de Lena, a las tres de la madrugada, se marcaron -2,8 grados. En Piloña, de buena mañana, tres bajo cero. Y hubo otras localidades frías, como Pola de Somiedo, con 2,5 bajo cero; Tineo, 1,4 bajo cero; o Felechosa, 3,2 bajo cero.

Los prados amanecieron con un ligero manto blanco provocado por las heladas, más fuentes a mayor altura.

Las heladas continuarán este fin de semana, aunque las temperaturas máximas aumentan. La lluvia no regresará hasta el martes y hay posibilidades de una Nochevieja y un Añonuevo con paraguas, aunque no excesivamente fríos.

Carreteras cerradas o con cadenas

A mediodía, treinta carreteras españolas estaban afectadas por el hielo y la nieve, que han obligado a cerrar 11 de ellas mientras que en 14 era obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT). En Asturias sigue cerrada la carretera de los Lagos de Covadonga, y se precisan cadenas en los puertos de El Connio y Ventana.

A dicha hora estaban cerradas por nevada la AL-5405 entre La Estación y Las Adelfas (Almería).

En la provincia de Burgos estaban afectadas por nevada la BU-570 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco, la BU-571 entre Río Trueba y Río de la Sía y la BU-572 en Río de Lunada, y en la de Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario.

Igualmente en la provincia de Navarra, entre los kilómetros 51 y 59 de la NA-137 a la altura de Isaba, la NA-201 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Por hielo estaban cerradas la AL-5402 entre Bayárcal (Almería) y Laroles (Granada)y el puerto de montaña de la A-4025 en Sierra Nevada entre los kilómetros 0 y 7,35.

Era obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la carretera del Duque (A-4030) en Granada.

Además en la provincia de Huesca en la A-138 entre Salinas de Bielsa y Parzán, en la A-2617 entre Benasque y Cerler y en la N-260a entre Fiscal y Biescas.

En Asturias, en la AS-117 entre Tarna y El Tozu, en la AS-213 en el puerto de Leitariegos y en la AS-348 en Centenale; en Cantabria en la CA-183 en Abiada, en la CA-280 entre Saja y Soto y en la CA-281 entre La Lastra y Cueva.

Asimismo, en Salamanca en la DSA-180 entre La Hoya y Navacarros y en la SA-203 entre el Cabaco y Peña de Francia.

Finalmente, en la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona) y entre los kilómetros 47 y 51 de la NA-137 a la altura de Isaba.