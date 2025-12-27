Temporal
Buscan a un surfista en la costa de Gavà (Barcelona), azotada por el temporal de levante
El teléfono de emergencias 112 ha recibido casi 900 llamadas hasta las 18.00 horas por incidencias debidas al mal tiempo
Los equipos de emergencias buscan desde este sábado al mediodía a un surfista que habría podido caer al mar desde su tabla de windsurf en la costa de Gavà (Barcelona), de la que ya han encontrado la vela, en pleno temporal de levante en el litoral catalán, han informado fuentes de Salvamento Marítimo.
A las 12.47 horas de este sábado, los equipos de emergencias han recibido el aviso de una persona que decía ver una tabla de windsurf ante la playa de Gavà, pero sin nadie encima o en el entorno.
Una vez se han personado en la zona efectivos de emergencias, un segundo informante ha explicado que habían visto a una persona subida en la tabla, de la que se había caído la vela, tras lo cual no ha vuelto a verla.
A la zona se han desplazado efectivos de la policía local, los Mossos d'Esquadra con una embarcación, Salvamento Marítimo con otra embarcación y un helicóptero, además de los Bombers de la Generalitat, según han informado esta tarde. No obstante, no se descarta que el surfista haya podido salir del agua por sus propios medios, ha señalado Moisès Galán, jefe de guardia de los bomberos.
Las labores de búsqueda se han levantado poco antes de las seis de la tarde, al caer la noche.
Barcelonès y Maresme
El teléfono de emergencias 112 ha recibido 891 llamadas relacionadas con el temporal de este sábado hasta las 18.00 horas, la mayoría por avisos del Barcelonès (175), el Maresme (85) y el Gironès (75). Preocupa especialmente la situación en el Ripollès, donde continúa nevando y hay varias carreteras cortadas o dónde es obligatorio el uso de cadenas.
