Ocho meses sin Triana, la mujer asesinada en el bar Arenales: "Su muerte no puede quedar impune"

Ana Cecilia Álvarez empezó a temer lo peor el 25 de abril. Su hija Triana Arias, de 42 años y origen colombiano, siempre encontraba la forma de llamarla, daba igual que estuviera en la calle, se le apagara el móvil o lo perdiera. Pero ni ese día, ni los siguientes, logró ponerse en contacto con ella. Hecha un manojo de nervios, tuvo que coger un vuelo de vuelta de Gran Canaria a Burgos y, tres días después, se confirmaron sus peores presagios. Los servicios de emergencias hallaron en la madrugada el cuerpo sin vida de una mujer con claros signos de violencia en la costa de San Andrés, en Arucas.

Desde entonces, han pasado ocho meses en los que la familia ha tenido que lidiar con la pérdida, la impotencia y la falta de respuestas de un proceso judicial que continúa bajo secreto. Lo último que saben es que el seis de mayo fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio Daniel S., el dueño del bar Arenales en el que los investigadores sospechan que acabó con la vida de la mujer de una cuchillada en el cuello.

Su madre persiste en una lucha incansable para que la justicia "vea que hay una familia presente, que no la olvida". Lo único que pide es que la persona que mató a su hija "cumpla la pena que corresponda" para que el crimen "no quede impune". De momento, ya ha contactado con un abogado que defenderá sus intereses y que la mantendrá informada de los avances del caso en cuanto avancen las pesquisas.

David S., el dueño de la cafetería donde se sospecha que la mató, sigue en prisión

El suceso ha calado hondo en los cimientos de la familia, que no olvida a una mujer que describen como "muy alegre", "trabajadora" y "luchadora", que cuando se proponía algo no paraba hasta conseguirlo. Deja tras de sí a dos hijos: una adulta de 25 años que movió cielo y tierra por las redes sociales para dar con su paradero, y un niño de nueve, que su abuela ha logrado traer por fin a Burgos. "Es algo que no se puede superar. El niño se la pasa preguntando dónde está la mamá", asegura Álvarez.

Ambas viajaron a Gran Canaria para resolver un juicio por la custodia del hijo de Triana, que resultó favorable. El resultado elevó rápidamente los ánimos y la mujer decidió ir a arreglarse las uñas a un local del barrio de Arenales que ya conocía de antes, pero como la trabajadora aún no había llegado decidieron esperarla y tomar algo en un bar cercano.

Ana Cecilia Álvarez junto a su hija, Triana Arias. / LP/DLP

"Estuvimos ahí cinco o diez minutos, hasta que llegó la chica. Ella pidió una cerveza y yo un café, y fue él quien nos atendió. Solo lo vi como una persona que trabajaba en un bar, no sabía ni que era el dueño", recuerda Álvarez. Después, la mujer que le hacía las uñas a su hija le comentó en un momento dado: "Ay, a ese chico del bar le gustan las mujeres así, como tú".

"Luego quedaron en verse en el bar más tarde, ese mismo día. Le dije que tratara de no venir tan tarde porque teníamos una cita con la abogada a las 12 del mediodía del día 25 de abril. Sin embargo, me llamó como a las ocho de la mañana y me dijo que fuera yo porque ella regresaba más tarde. De ahí, no me llamó más", asegura la madre de la víctima. El día 27, tuvo que regresar a Burgos sola.

Una búsqueda incansable

Cuando se reunió y habló con el resto de sus familiares, exponiéndole sus preocupaciones, estos le animaron a presentar una denuncia por la desaparición. La foto de Triana Arias empezó a circular entonces por las redes sociales y la familia aguardó expectante cualquier posible noticia sobre el paradero de la mujer. Finalmente, la Guardia Civil confirmó sus peores presagios con la identificación del cadáver hallado en la costa de Arucas.

El ritmo de la investigación también marcó su luto. Viajaron a Gran Canaria tras conocer los primeros datos del crimen, pero no pudieron ver entonces el cuerpo. Tuvieron que esperar otros cuatro meses para velarlo, incinerarlo y traer las cenizas de vuelta a Burgos. "Mi hija tenía toda una vida por delante, con tantos proyectos. Dejó a dos hijos sin su madre, huérfanos", señaló la madre de la víctima.

"Tenía una vida por delante, con tantos proyectos. Dejó a dos hijos sin su madre"

La Delegación del Gobierno descartó desde el comienzo de la investigación que se trate de un caso de violencia de género. El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, acordó horas después de la detención de David S. su ingreso en prisiónprovisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio.

La principal hipótesis que manejan los investigadores, a partir de los resultados de la autopsia, es que Triana falleció desangrada en la cafetería de Arenales que regentaba el sospechoso desde hacía siete años y que su cuerpo fue arrojado al mar desde un risco de la costa norte de la Isla.