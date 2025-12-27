¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo

A la comisión de fiestas de Villamanín (León) le faltan diez décimos premiados con el Gordo de la Lotería. Las asociación, que estuvo varias horas reunida con los afectados, reconoce que vendió un taco de papeletas que no notificó a la Administración y ofrece una solución en medio de un ambiente crispado ya que los vecinos tendrían que ceder parte de su premio en virtud de que cobren el mayor número posible de personas. De estar todo en orden, cada participación vendida por el colectivo estaría premiada con 80.000 euros del Gordo de Navidad, pero hay un taco de papeletas sin justificar al no tener décimos reales que las respalden. Eso ascendería a cuatro millones de euros, el premio de una serie (diez décimos) del Gordo.

La organización, que el pasado lunes repartió una lluvia de millones gracias al 79432, se encuentra en una encrucijada y con la amenaza de afrontar consecuencias legales por lo sucedido. La euforia llegó a la localidad leonesa a través de la comisión de fiestas, que se hizo con 15 series del número agraciado en la Administración de Loterías número dos de La Pola de Gordón. Para venderlas con mayor facilidad, las series se dividieron en 15 tacos de 50 papeletas que se pusieron a la venta a cinco euros (cuatro se jugaban y un euro se quedaba de donativo para la comisión).

Poco antes de que terminara el plazo, la organización (formada mayoritariamente por jóvenes), acudió a la administración e hizo entrega de 14 tacos vendidos, recibiendo a cambio los décimos correspondientes. Cuál fue su sorpresa cuando, al enterarse de que les había tocado el Gordo, se percataron de que les había quedado un talonario entero sin verificar ante Loterías y Apuestas del Estado. Ya era tarde y no contaban con el respaldo de esos décimos. Esas 50 papeletas agraciadas con cuatro millones de euros son ahora papel mojado ante la Administración.

Por eso, desde la comisión convocaron una "reunión urgente" que comenzó este viernes a las 18.00 horas y que se alargó durante horas, hasta la noche. El encuentro tuvo que trasladarse del salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad leonesa al hogar del pensionista debido al gran número de afectados asistentes, entre ellos algunos asturianos. Los responsables, en un clima tenso, han querido dejar claro que todo se trató de "un error humano" y, en ningún caso, aseguran, la organización vendió papeletas de más a sabiendas de que no tenían décimos del Sorteo de Navidad que las respaldase, lo cual convertiría el problema en un posible delito de estafa.

La solución planteada

Durante la reunión, los responsables de la comisión de fiestas explicaron la situación a los vecinos y se puso, en un principio, a disposición de la solución el décimo de la comisión (cinco papeletas), por lo que faltaría por dar salida al cobro de otras 45 participaciones a razón de 80.000 euros cada una, lo que equivaldría a 3.600.000 de euros. Para ello, se les pidió a los vecinos que renunciasen a unos 5.000 euros por papeleta, algo que desató la crispación entre varios de los asistentes.

En el tira y afloja, miembros de la comisión pusieron cuatro décimos íntegros más a disposición de la paz en el pueblo. Elevando así a dos millones la cantidad cubierta, la mitad de lo defraudado por la venta de papeletas que son papel mojado. A cambio, piden que haya unanimidad absoluta y una renuncia total a que se emprendan acciones legales contra la organización.

¿Y cómo se cubrirían los otros dos millones? Renunciando a cobrar parte del premio por parte de los agraciados de Villamanín, estimando que percibirían unos 3.000 euros menos de los 80.000 que les tocaría por cada papeleta. Con esta propuesta para conseguir "la paz en el pueblo" terminó una maratoniana reunión, así como con la duda de que pueda darse unanimidad absoluta entre quienes no cobren los 80.000 euros íntegros para no demandar a la comisión de fiestas. Varios asistentes se mostraron, de hecho, reticentes a asumir una quita del premio.

Solo puede pagar la comisión

Al no tratarse de décimos, sino de participaciones, debe ser la propia comisión de fiestas quien recaude el dinero y haga efectivos los pagos a través de los boletos que previamente compró en la administración de Lotería. El problema es que se vendieron más papeletas que décimos tenían. Y ahora la solución al entuerto no parece nada fácil.