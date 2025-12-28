Temporal
La Comunitat Valenciana activa la alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias para este domingo en toda la provincia
EFE
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Segura por el aumento de caudal de este río, cuya tendencia es ascendente.
En un aviso especial este domingo, el CCE señala que los municipios deben mantener la observancia de la evolución de la cuenca del río y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas.
Añade que desde la Confederación Hidrográfica del Segura y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se mantiene el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir.
Desde el CCE, se insta a la población a no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos.
Asimismo, pide a los ayuntamientos que en caso de producirse incidencias importantes en sus municipios, se informe al Centro de Coordinación de Emergencias por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias 112.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias para este domingo en toda la provincia de Valencia, por precipitaciones que podrían dejar 40 litros en una hora y entre 100 y 150 en 12 horas, así como el aviso amarillo por tormentas.
Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, preside desde las 12.30 horas una reunión de coordinación ante el episodio de lluvias en el Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana.
