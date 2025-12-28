Todo sobre el Día de los Inocentes 2025: su origen, las costumbres más divertidas y cómo lo celebran en España

El 28 de diciembre se celebra en muchos países de habla hispana el Día de los Santos Inocentes, una fecha que, aunque marcada por un origen trágico, se ha convertido en una jornada de diversión, bromas y engaños. En 2025, esta festividad caerá en sábado, lo que promete un día lleno de sorpresas y risas. En este artículo, te contamos los orígenes de esta celebración, su evolución a lo largo de la historia y cómo se vive en la actualidad.

Orígenes bíblicos: la Matanza de los Santos Inocentes

El origen del Día de los Santos Inocentes se remonta a un relato bíblico del Evangelio de Mateo. Según la tradición cristiana, el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años en Belén para eliminar al futuro 'rey de los judíos'. Este evento, conocido como la Matanza de los Santos Inocentes, se recuerda en la liturgia cristiana el 28 de diciembre como un día para honrar a los niños que perdieron la vida injustamente.

De la tragedia a la broma: la transformación de la festividad

Con el paso de los siglos, la festividad del Día de los Santos Inocentes fue evolucionando y adoptando nuevos significados. La combinación con la fiesta pagana de "los locos" contribuyó a transformar esta jornada, inicialmente marcada por la tristeza y el duelo, en una ocasión para la diversión y el humor.

Así, el Día de los Santos Inocentes se convirtió en un día para gastar bromas y jugar trucos a amigos y familiares. En muchos países, las personas se sorprenden con noticias falsas, burlas o engaños de diversa índole, y es común escuchar el grito de "¡Inocente, inocente!" al descubrir el engaño.

¿Cómo se celebra el Día de los Inocentes en España?

En España, el Día de los Santos Inocentes se celebra con un ambiente de diversión y humor. Es muy común ver todo tipo de bromas y engaños jocosos en redes sociales y a través de los medios de comunicación, a medida que las personas se suman a la celebración. Incluso empresas y marcas aprovechan este día para lanzar anuncios o noticias inventadas con fines publicitarios o humorísticos.

A pesar de su origen trágico, hoy en día el Día de los Santos Inocentes se vive con alegría, como una oportunidad para relajarse, reír y compartir momentos divertidos con los seres queridos. Es una jornada en la que se permite el humor y el juego, dejando de lado la seriedad y el protocolo de otros días.