La ULL y la ULPGC: dos universidades canarias sobresalientes en transparencia

Las universidades públicas canarias son sobresalientes en transparencia. El Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias ha concedido un diez a la Universidad de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran CanariaULPGC) para el segundo semestre de 2023 a 2024, el último periodo analizado por el órgano, y que iguala a ambas instituciones públicas, puesto que la grancanaria ya había obtenido esta nota en el periodo anterior, en 2022 y el primer semestre de 2023, mientras que la lagunera se había quedado entonces con un 9,18. Ambos centros mejoran así de forma constante en este aspecto que no solo es tenido en cuenta por diferentes órganos sino por los propios centros, que cada día trabajan para ofrecer la máxima transparencia, aspecto que también redunda en el buen servicio que ofrecen a la sociedad. De este modo, la transparencia se convierte en un indicador clave de calidad y de buen gobierno.

A pesar de las numerosas evaluaciones de organismos privados que ofrecen su propia evaluación a lo largo y ancho del país, y que en algunos casos pueden mostrar aspectos deficientes en ciertos apartados, las universidades públicas canarias se rigen por la ley de Transparencia que emana del Gobierno de Canarias, y en ese sentido cumplen con creces. El Comisionado de Transparencia evalúa a estos centros de educación superior desde el año 2016 y, desde entonces, la ULL y la ULPGC han ido mejorando notablemente y sin tregua sus notas. Si en 2017 la ULL obtuvo un 5,65, en 2020 mejoró hasta el 9,69. Mientras, la ULPGC arrancó 2017 con un 4,86, en el año 2021 ya superaba el 9. El propio Comisionado de Transparencia reconoce que los últimos resultados «muestran avances importantes» en las universidades, que han reforzado sus portales de transparencia y ampliado la información disponible, aumentando sus notas medias. Por su parte, la plataforma de transparencia colaborativa Dyntra, que es uno de los principales programas de estudio de la transparencia en diferentes instituciones a nivel internacional, da un 84,62% de transparencia a la ULPGC y un 66,27% a la ULL.

Desafíos

Mientras que este aspecto en específico en la ULL depende del Rectorado, en el caso de la ULPGC se examina a través del Consejo Social. Daniel González es el vicegerente de Planificación Estratégica de la Universidad de La Laguna y encargado del Portal de Transparencia de la institución lagunera. A pesar de que «aplicamos a rajatabla el índice que marca la ley y el Comisionado desde 2016», reconoce que el centro educativo se enfrenta a ciertos retos para revalidar las buenas notas obtenidas en los últimos tiempos. Estos desafíos tienen que ver con la automatización en la publicación de datos y en la cooperación entre las administraciones públicas.

La dación de cuentas acerca las instituciones a la sociedad y previene la corrupción

En el caso de la ULL, «hemos ido mejorando con el tiempo», reconoce González, quien afirma que uno de los aspectos más costosos de la ley tiene que ver con mantener la información actualizada a través de los portales informativos. En la actualidad, la ULL está recurriendo a la Inteligencia Artificial (IA) para poder automatizar el volcado de datos, que se genera constantemente en una comunidad tan amplia como la universitaria. «El ciudadano debe tener toda la información y debemos lograr actualizarla día a día, y no solo una vez al año», resume y recuerda que la Ley de Transparencia de Canarias menciona hasta en 31 ocasiones que la información deberá mantenerse actualizada en los portales de las instituciones examinadas. «En realidad, ese es el gran reto de todas las instituciones públicas», añade, y a eso suma la cooperación entre diferentes administraciones, «porque eso nos permitirá contar con herramientas que nos faciliten el trabajo a todos».

Universidad sólida

Por su parte, Miguel Ángel Acosta es el secretario del Consejo Social de la ULPGC y sentencia que el centro grancanario «es una universidad sólida con una cultura de rendición de cuentas plenamente integrada». «La Universidad no hace un ejercicio de transparencia de forma puntual, sino que ha sido una forma normal de trabajar y de relacionarse con la sociedad desde hace tiempo», añade Acosta quien recuerda que la rendición de cuentas va más allá de la mera transparencia puesto que no solo supone ofrecer todos los datos, sino que incluye también la forma en la que se han alcanzado y qué supone para el devenir del centro. Y con eso, ya que se da por sentado que las universidades públicas son transparentes, «el siguiente paso lógico sería el de perfeccionar la calidad institucional y el buen gobierno, siempre desde la colaboración mutua», indica.

Participación activa

Los encargados de garantizar la transparencia en las universidades públicas canarias destacan la importancia de este aspecto ya que garantiza la puesta a disposición de todos los datos e informaciones a los usuarios. «Considero la ley una cosa de mínimos», expresa Daniel González, quien reconoce que la ULL debería publicar mucha más información para permitir a los alumnos participar del día a día de la institución, que tengan toda la información de su funcionamiento y puedan decidir con todos los datos sobre la mesa. «Existe otro tema fundamental que es la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, sobre todo en lo que se refiere a la gestión económica y de contratos», concluye González.

Por su parte, Miguel Ángel Acosta habla también de los retos de la ULPGC, que pasan por «contar con la credibilidad ante la ciudadanía, y eso lo lograremos con ética e integridad institucional». Es por eso que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria ya ha constituido todos los órganos relacionados con este tema y se encuentran insertos dentro del Consejo Social, como los canales de denuncia. En esta línea, Acosta habla de la importancia de los Consejos Sociales para garantizar esa transparencia y la rendición de cuentas. «El Consejo Social puede ser el gran aliado institucional, porque aportamos una mirada de social que refuerza el buen gobierno y la conexión de la universidad con su entorno. Somos un órgano de rendición de cuentas», concluye.