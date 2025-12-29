Ni camiones ni furgonetas: este es el vehículo que más preocupa a la DGT en 2026

Las guaguas escolares están en el punto de mira de la Dirección General de Tráfico (DGT) debido a que, según datos de la entidad, la mitad de estos vehículos incumplen la normativa del sector. Además, los siniestros más habituales en los que se ven involucrados este medio de transporte suelen deberse a la circulación a una velocidad inadecuada o a distracciones.

Los datos de la última campaña de la DGT

Desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de noviembre, la DGT realizó una campaña de vigilancia centrada en las guaguas escolares. Durante los cinco días que duro, los agentes de tráfico revisaron 3.797 vehículos, y sancionaron al 48,7% de ellos (en total, 1.852), lo que supuso 3.334 denuncias. Los guardias pusieron especial atención al uso del cinturón de seguridad en los vehículos que lo tenían, ya que los antiguos no están obligados. Entre ellos, solo 11 coches con cinturón no podían usarlos porque estaban averiados.

Dos conductores de transporte escolar dieron positivo en controles de alcoholemia y 18 más fueron pillados tras consumir drogas. Además, en cuanto a casos, se comprobó con los tacógrafos que los chóferes habían superado los límites de velocidad. Otros 52 fueron sancionados por no llevar a nadie encargado de cuidar a los niños, como exige la normativa; 85 por conducir más tiempo del permitido o descansar menos de lo necesario; y tres acabaron detenidos o denunciados por delitos contra la seguridad vial.

También se encontraron fallos en 144 vehículos, como problemas en las puertas de servicio o emergencia, y 25 no tenían la ITV al día. Otro tema fue la falta de señalización obligatoria: 144 no llevaban la señal amarilla V-10 de transporte escolar, y 27 no tenían el dispositivo luminoso con señal de emergencia.

La lucha de la DGT contra los que alertan de controles

Uno de los mayores quebraderos de cabeza de la entidad son los grupos de mensajería y aplicaciones que avisan sobre radares y dispositivos de control implantados por la Guardia Civil. Según datos de la DGT, estos chats que funcionan en redes sociales adquirieron mucha importancia en 2020 con la pandemia. Sin embargo, ya se vienen utilizando desde la aparición de los smartphones.

El objetivo de algunos grupos creados en redes sociales como WhatsApp o Telegram, entre otras, es ayudar a esquivar esos controles avisando dónde están. Los primeros grupos de este tipo empezaron a aparecer por ahí en 2012, aunque el asunto se hizo más popular después de 2014, con el lanzamiento de aplicaciones como Social Drive o Waze, enfocadas en temas de seguridad vial.

Al principio, estas herramientas se veían como algo útil para la seguridad en las carreteras, ya que servían para avisar sobre accidentes, el tráfico o incluso el clima. Pero con el tiempo, empezaron a incluir otro tipo de datos: la ubicación de los controles de tráfico y de los radares de velocidad.