Investigación
Hallan el cuerpo de la niña española desaparecida en el naufragio del barco de Indonesia
Tres españoles, dos de ellos menores, siguen desaparecidos tras el hundimiento del barco en el que viajaban
EFE
Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes el hallazgo del cuerpo de la niña española de 12 años que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo, según confirmó a EFE una fuente de la agencia de rescate Basarnas.
"La familia dijo que es el cuerpo de Lia", explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación. EFE
"El Equipo Conjunto de Búsqueda y Rescate ha encontrado un cuerpo presuntamente víctima del hundimiento del barco a motor Putri Sakinah en aguas cercanas a la isla de Padar, Labuan Bajo, (en la provincia de) Nusa Tenggara Oriental", ha afirmado la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia a través de Facebook.
El jefe de la oficina de Maumere y coordinador del operativo, Fathur Rahman, ha señalado que el cadáver ha sido hallado a "aproximadamente una milla náutica de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco".
A su vez y en el mismo sentido, el jefe de la Subdirección de Operaciones de la misma oficina, Asfan Dulhasan, ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia Antara News que el cuerpo correspondería a "una niña pequeña, de aproximadamente 12 años".
El hallazgo, realizado por residentes locales que han informado del hallazgo al equipo conjunto de búsqueda y rescate, se ha producido en el primer día en el que las autoridades han ampliado el área de búsqueda.
En este contexto, Dulhasan ha afirmado que el equipo de búsqueda y rescate continúa buscando a las víctimas del barco hundido y que estas operaciones continuarán durante la semana, mientras aún quedarían tres personas desaparecidas, el entrenador del Valencia Club de Fútbol Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores, un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas.
La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.
