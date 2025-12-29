Lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado provocan rescates, desalojos y desbordan ríos y barrancos sin causar daños personales en Valencia

El nuevo temporal de lluvias cumplió los pronósticos de la Aemet (Agencia estatal de meteorología) y dejó lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado en las comarcas de la Ribera y la Safor. Unas lluvias que provocaron rescates en Torrent (l’Horta) y Carcaixent (la Ribera Alta) desalojos en la Pobla Llarga (la Ribera Alta), dejaron sin luz a Llutxent (la Vall d’Albaida), desbordamientos de los barrancos de Barxeta (en la Costera, la Ribera y la Safor) o del río Vaca (en la Safor) y cortes puntuales de la red de Metrovalencia o el desvío de 9 aviones. Además de copiosas granizadas en Torrent o Llutxent y 1.513 rayos, algo "totalmente extraordinario", según la Aemet. "El día con más rayos de los últimos 25 años", según À Punt.

Mirando de reojo a los cauces en las seis comarcas de la dana

Y también que las seis comarcas afectadas por la dana de 2024 miraran de reojo los cauces del barranco del Poyo (o de Torrent o Massanassa) pero también el Gallego y Horteta (los que aportaron más agua el 29-O), además de los ríos Magro (que se salió del cauce en Real, en la Ribera Alta) y el Turia. Son las tres cuencas donde hoy hace justo catorce meses fallecieron 230 personas el 29 de octubre de 2024.

Agentes de la Policía Local de l'Alcúdia evacúan a una mujer con movilidad reducida de su vivienda, ante el riesgo de inundación. / Fernando Bustamante

Intensidad de lluvias

Las intensas lluvias dejaron precipitaciones acumuladas en doce horas en Simat de la Valldigna de 250 litros por metro cuadrado, 224 l/m2 en l’Alcudia, 222 l/m2 en Guadassuar, 201 l/m2 en Barxeta, 193 l/m2 en Rafelguaraf, 191 l/m2 en Carcaixent, 167 l/m2 en la Pobla Llarga, 159 l/m2 en Algemesí, 154 l/m2 en Carlet y 153 l/m2 en Alzira según los observatorios de la red valenciana de Avamet. La intensidad del episodio de lluvias llevó a la Conselleria de Emergencias a enviar dos Es Alert que volvieron a sobresaltar a la ciudadanía: primero a las comarcas de la Ribera y la Safor (alrededor de las 15.30 horas) y después al resto de la provincia de València, remitido alrededor de las 17.40 horas.

Levante-EMV.

Imprudencia en Torrent

A pesar de la intensidad de las lluvias, el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama confirmó, al cierre de esta edición, que no se produjeron daños personales. Y eso a pesar de algunas imprudencias, como sucedió en Torrent donde siete personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas con sus vehículos en el barranc d’Horteta, en el paso de Xarcs Secs. Un vial que se inunda con facilidad y por eso había sido cortado por la Policía Local de Torrent. Sin embargo, varios vehículos hicieron caso omiso de las indicaciones y atravesaron la cinta quedándose con su vehículos atrapados entre dos pasos inundables sin poder circular ni hacia adelante ni hacia detrás, por lo que tuvieron que ser rescatados por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos a las 19.10 horas.

Desalojo preventivo en la Pobla Llarga

En la Pobla Llarga, el ayuntamiento de este municipio de la Ribera Alta decidió junto a efectivos de la Guardia Civil evacuar a 38 vecinos vecinos de la calle Levante, la más próxima al barranco de Barxeta, debido a la crecida que ha experimentado. La alcaldesa de la Pobla, Neus Garrigues, explicó a Levante-EMV que se adoptó la medida por precaución, aunque el agua acabó entrando en algunas viviendas. Garrigues estimó que se evacuaron entre 40 y 50 viviendas para garantizar la seguridad de los residentes.

Redacción Levante-EMV

Llutxent se queda sin luz y preocupación en Barxeta

En Barxeta (la Costera) se acumularon cerca de 200 litros por metro cuadrado por lo que el alcalde Vicent Torregrosa advirtió a través de un video a los vecinos, a las 19 horas, de la situación "complicada", marcada por el crecimiento del río Barxeta, de la que no se prevía una mejoría al cierre de esta edición. Por eso, el regidor rogaba evitar desplazamientos innecesarios y pidió "paciencia" y que se queden en casa resguardados.

Los principales accesos a la localidad de la Costera se encontraban ayer cortados por riesgo de inundación del río Barxeta: no se puede circular ni por la carretera CV-573 que une Barxeta y Llocnou d’en Fenollet ni por la CV-600 que enlaza el primer municipio con Simat de la Valldigna (ya en la Safor), donde el núcleo diseminado de Pla de Corrals ha registrado los mayores acumulados de lluvia torrencial de la jornada y una fuerte granizada.

A última hora de ayer, también permanecían cortadas las carreteras de la Diputación de València CV-424 Chiva-Godelleta-Buñol; CV-505 Alzira-Sueca; CV-544 Massalavés; CV-570 Carcaixent y CV-576 Rafelguaraf. Y cortado el metro entre Empalme y Bétera y Paterna y Llíria.