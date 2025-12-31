BBVA crece entre jóvenes con productos novedosos y digitales

BBVA se consolida como una de las entidades financieras preferidas por la nueva generación de clientes en España, impulsado por una propuesta de valor que responde con precisión a las necesidades reales de los jóvenes.

El crecimiento del 46,3% en las altas digitales de clientes menores de 30 años hasta septiembre confirma que esta apuesta está dando resultados. La entidad ha entendido que la banca del futuro comienza por facilitar el presente, y ha diseñado un modelo pensado para quienes se inician en la gestión de sus finanzas.

En BBVA, todos los jóvenes pueden acceder a una Cuenta Joven y Online sin pagar comisiones, disfrutar de tarjetas gratuitas y contar con segundas cuentas sin coste, ya sea para su gestión personal o para compartir con quien deseen.

Además, al viajar al extranjero, este segmento opera sin comisiones gracias a que el Pack Viajes Estándar ya está incluido sin coste adicional en su tarjeta, permitiendo pagar fuera de España sin límites de operaciones o importe y con retiradas gratuitas en cajeros internacionales.

Esta oferta sin costes es una forma de acompañar a los jóvenes en sus primeras decisiones financieras con transparencia y simplicidad. Pero BBVA no se queda ahí.

Una de las apuestas más destacadas de la entidad ha sido el lanzamiento de productos de inversión diseñados específicamente para este colectivo, con fondos adaptados a distintos perfiles y un programa formativo que les ayuda a invertir de manera responsable.

Este acompañamiento se materializa en el nuevo coach financiero integrado en la aplicación, una herramienta que realiza un diagnóstico de la situación económica del cliente y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar sus hábitos de ahorro.

Además, el banco premia a quienes consolidan buenos hábitos mediante un sistema de remuneración del ahorro del 6% para quienes separen mensualmente parte de sus ingresos, bonificando hasta 20 euros al mes durante tres meses.

A esta estrategia se suman servicios innovadores que refuerzan la experiencia digital, un factor clave para una generación que prioriza la inmediatez y la personalización.

Las tarjetas personalizables mediante inteligencia artificial permiten a cada usuario diseñar su estética gracias a las capacidades de Apple Intelligence, mientras que el modo discreto en la app añade privacidad en situaciones incómodas.

La inteligencia artificial también impulsa la adaptación dinámica de la app, organizando el contenido según los hábitos y enriqueciendo la interacción con el asistente virtual Blue, que ahora responde en lenguaje natural.

Acceso a la vivienda

El acompañamiento a los jóvenes no se limita a la gestión diaria. BBVA también facilita el acceso a la vivienda mediante hipotecas que financian hasta el 95% del valor del inmueble. Estas hipotecas no tienen comisión de apertura ni gastos de notaría, gestoría o registro. Actualmente, más de un tercio de las nuevas hipotecas corresponde a clientes menores de 35 años.

La entidad fue pionera en ofrecer compraventa y custodia regulada de criptoactivos, y uno de cada cinco clientes que invierte en bitcoin o ether es menor de 30 años. Todo este ecosistema se apoya en uno de los entornos digitales más avanzados del sector financiero español y en una infraestructura física que garantiza accesibilidad total. BBVA acompaña al joven desde una app en constante renovación, más de 1.800 oficinas en el país y una red de 4.500 cajeros automáticos con servicio integral.

La combinación de tecnología, cercanía y soluciones adaptadas a cada etapa vital ha convertido a BBVA en un referente para quienes buscan una banca moderna y clara. El resultado es evidente: una generación que confía en la entidad para iniciar su camino financiero, con el 60% de nuevas altas concentradas ya en canales digitales.