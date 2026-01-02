Los ingresos por infecciones respiratorias aumentan en Canarias

Los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias han aumentado en Canarias, pero se mantienen en niveles similares a los registrados en la temporada anterior. Según el último informe difundido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), una vez consolidados los datos de la semana comprendida entre el 15 y el 21 de diciembre, la tasa de hospitalizaciones alcanzó los 19,3 casos por cada 100.000 habitantes en ese período, si bien entre el 22 y el 28 de diciembre, la cifra provisional se situó en los 13,3 sobre el mismo cómputo poblacional.

“Hay que tener en cuenta que se suman diferentes infecciones que afectan al tracto respiratorio y que muchas personas sufren descompensaciones de las patologías que ya padecen de base. Todo esto, hace que aumenten los ingresos”, explica el director general de Salud Pública del citado órgano del Gobierno autonómico, José Díáz-Flores.

Tal y como refleja el documento, la incidencia del síndrome gripal disminuyó un 6,3% la semana pasada con respecto a los siete días anteriores, y se situó en los 182,1 cuadros por cada 100.000 personas. No obstante, este descenso debe interpretarse con cautela, ya que coincidió con varios días festivos en los que no se registró actividad en las consultas de Atención Primaria. “Tenemos que seguir muy atentos. Somos conscientes de que estos días se seguirán propagando las infecciones respiratorias, pero, a nivel nacional, también se está produciendo un descenso que puede estar condicionado por el adelanto de la expansión de los contagios”, valora el experto.

Y es que la llegada del clado K aceleró de forma notable la transmisión del virus de la gripe en las Islas desde principios de diciembre, si bien en la Península, el aumento se registró desde unas semanas antes. "Por suerte, la variante K ha demostrado una mayor capacidad de transmisión, pero no una mayor gravedad", recuerda Díaz-Flores. De momento, el Archipiélago se mantiene en el escenario dos de riesgo epidemiológico.