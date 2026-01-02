Loreto Gómez Guedes: «Las farmacias pueden aliviar la congestión de los hospitales»

¿En qué consistió el acto del centenario que celebraron el lunes en el auditorio Alfredo Kraus?

Fue con motivo del centenario de la creación el 29 de diciembre de 1925 de la junta de constitución del Colegio Oficial de Farmacéuticos que al principio era de Gran Canaria y Lanzarote. Los constituyentes de esa Junta de Gobierno fueron 24 farmacéuticos. Ahora es un gremio eminentemente femenino, con el 85 % de mujeres. Está pasando lo mismo en todas las profesiones sanitarias. Ha habido toda esta evolución.

¿A quiénes homenajearon?

A todos los que han sido parte de las juntas de Gobierno y que han logrado que el Colegio fuera avanzando. Juntamos el acto de la patrona con el centenario. En la patrona se hace un homenaje a los nuevos colegiados, a los que cumplen 25 y 50 años de colegiación. Luego se hizo el del centenario y ahí se nombró a todos los que pudimos localizar fallecidos y presentes. Son unos doscientos. Hubo gente que recogió un homenaje de su bisabuelo. Llevábamos un año preparando esto y se ha localizado a todos los que se han podido. También se nombraron a los vicepresidentes. Cada uno hizo en su momento, con lo que tenía, lo mejor que pudo y que supo: hay que destacar a los padres fundadores.

El divulgador Fernando Fabiani dio la conferencia de clausura. ¿Qué destacaría de su charla?

Nos habló que la salud enferma, que es una buena filosofía de lo que está ocurriendo, de cómo la gente muy pronto se asusta y exige un diagnóstico. Él hablaba de la cibercondria. Del hipocondriaco que es cibercondriaco: la persona que tiene unos síntomas y acude a Google para informarse y piensa que tiene todo lo que lee. Hay que consultar al médico o en su lugar al farmacéutico que somos muchas veces la entrada al sistema sanitario. Y puede echar una mano porque siempre hay una farmacia de guardia. Y no le tienes que pedir cita con tu médico de cabecera. Las dudas se deben aclarar en las farmacias y no con el doctor Google como hace mucha gente.

¿Cree que la población se automedica mucho en Canarias?

Sí, y a veces se le pide consejo al vecino. Y lo que le pasa al vecino o al familiar no tiene que ser exactamente lo que te pasa a ti porque esa persona tendrá sus circunstancias, sus patologías y sus medicaciones, y tú tienes las tuyas propias. Pero los medicamentos necesitan receta médica y en una farmacia no te van a dar medicamentos si no las tienes. Para síntomas menores está el consejo del farmacéutico. Las medicinas que se anuncian en televisión siempre incluyen un «consulte a su farmacéutico». Nosotros podemos recomendar a un paciente que puede tomarse un antigripal, pero antes preguntamos ¿tienes hipertensión? Y a lo mejor no te conviene uno efervescente. O ¿tienes diabetes? Y a lo mejor no te conviene uno que tenga unas grandes cantidades de azúcar.

¿Hay muchos pacientes que enferman por un exceso de medicación?

Sí, hay mucho ingreso hospitalario por ese motivo con efectos secundarios. El farmacéutico puede detectar la interacción entre medicamentos que el paciente no conoce. A veces hay duplicidad en los tratamientos que en las farmacias podemos prevenir y avisar al médico. Eso ocurrirá el día que tengamos por fin la comunicación directa entre el centro de salud y la oficina de farmacia. Al ver un tratamiento podemos avisar que revisen la receta de un paciente porque ha pasado por especializada y tiene tratamientos sumatorios. Todo por el bien del paciente.

¿Qué servicios ofrece la farmacia principalmente?

Parece que nos centramos en la botica, pero también estamos en otros ámbitos como la salud pública, administración, atención primaria, análisis, atención hospitalaria, industria y distribución. Incluso también hay especializadas dentro de la oficina de farmacia como dermofarmacia, óptica, ortopedia, alimentación o nutrición.

¿Cómo es la relación de la farmacia con el Colegio de Médicos?

Los sanitarios nos llevamos normalmente bien. Compartimos pacientes y por eso la relación tiene que ser buena. Tenemos que lograr estar unidos por el bien del paciente y la sociedad. Nosotros, desde el Colegio de Farmacéuticos, desde que mi Junta entró en 2021, hacemos una campaña de motivación para la gripe y Covid, y ya somos ocho colegios sanitarios para animar a la población a vacunarse.

¿Cuáles han sido los cambios más importantes en la farmacia?

Somos un gremio que nos hemos ido adaptando siempre a las actualizaciones que ha traído el mundo, tanto científicas como tecnológicas. Lo primero sería incorporar la inteligencia artificial. Ir integrándola en todo y que sirva para quitar bulos. Yo decía en mi discurso que hemos pasado de un siglo XX en el que había un respeto reverencial por la ciencia, donde los científicos eran las personas más influyentes del mundo, a tragarnos los bulos que un iluminado puede empezar a publicar en redes sociales Acuérdate de los antivacunas, de los que hablaban del cayo solar. La Inteligencia artificial nos puede ir ayudando a detectar todos esos bulos e intentar contrarrestarlos.

¿Y el covid ha disminuido gracias a la vacuna?

En parte sí. Por un lado, está la evolución natural de un virus. Estos agentes infecciosos son lo suficientemente inteligentes para saber que si son letales se acaba el huésped, pero se acaban ellos también. Por eso extienden su población de forma que tenga mayor capacidad de infección, pero menos letal. Y eso quien lo favorece es la vacuna.

¿Está satisfecha con la actual red de farmacias de Las Palmas?

Llegamos al 99,9 de la población. Estamos metidos en la sociedad, pero creemos que podemos estar más implicados en otros ámbitos que incluya dar charlas en los institutos, se potencie nuestra vinculación con las asociaciones de pacientes, acudir a los centros de mayores. Por lo tanto nuestra labor puede ser mayor. Y otra labor que tenemos pendiente es que la administración nos puede sacar más jugo para descongestionar los hospitales. Ya solo con la comunicación directa con el centro de atención primaria las farmacias pueden aliviarlos. Si tienes una duda se puede contactar con el farmacéutico y ese paciente no necesita una segunda o tercera visita con ese médico. El médico atiende la duda y modifica la receta si es necesario. Desde las farmacias podemos hacer pruebas como la del cribado de cáncer colorectal.