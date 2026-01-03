Ni de trufa ni de chocolate: este es el mejor Roscón de Reyes de supermercado para comprar este año
Un conocido tiktoker gastronómico analiza los roscones de Reyes de los supermercados más populares de España
La Navidad ha llegado, y con ella, los irresistibles dulces que la hacen tan especial: turrones, polvorones, mazapanes y, por supuesto, el emblemático roscón de Reyes, que brilla con luz propia en estas fechas. Como cada año, la búsqueda del mejor roscón se convierte en un tema candente entre los consumidores. Mientras muchos coinciden en que los roscones artesanales de panaderías y pastelerías destacan por su calidad, surge la inevitable pregunta: ¿cómo se comparan con los que encontramos en los supermercados?
Para responder a esta duda, el tiktoker gastronómico @pedrocomunidadcomida, ha probado los roscones de Mercadona, Dia, Lidl y Alcampo, ofreciendo su veredicto sobre cada uno de ellos en una de sus últimas publicaciones en la popular red social de microvídeos.
El análisis comienza con el roscón de Mercadona, el más barato de los cuatro con un precio de 8,90 euros: "Es congelado y su nata es solo 40%, pero está bueno. Le doy un 7", comenta tras probarlo.
El turno siguiente es para el de Alcampo, que destaca por su nata pura y la ausencia de aceite de palma: "Está hecho con mantequilla y tiene menos azúcar, pero el bizcocho es algo más seco. Le doy un 6", explica.
Respecto al roscón de Dia, el más caro con un precio de 9,99 euros y el de mayor tamaño, su valoración no es tan positiva: "Es el primero que veo con más de una capa, pero no me convence. Ni para mojarlo lo compraría. Le doy un 3,5", afirma.
Por último, Pedro se enfrenta al roscón de Lidl, que ya fue el más valorado en el análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del año pasado: "Sin aceite de palma, con nata 100% y un bizcocho mucho más blandito. Hasta ahora es el mejor. Mi favorito, le doy un 8,5 o un 9", concluye.
Así, el roscón de Lidl se sigue posicionando como una de las mejores opciones entre los roscones de Reyes de supermercado. Una fantástica elección para disfrutar de un roscón con una calidad más que digna a un precio respetable.
