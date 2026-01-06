La Policía Nacional avisa de esta mala costumbre que tenemos todos: "Te puede ahorrar un disgusto"

La Navidad es una época de celebración y también de muchas aglomeraciones. Por ello, también es sinónimo de consumo. Durante estos días aumenta la afluencia en la hostelería debido a las reuniones familiares y de amigos. En este sentido, en estas reuniones es muy común que nos despreocupemos de algunas pertenencias personales, como bolsos o mochilas.

Sin embargo, con las aglomeraciones, también proliferan los intentos de robo. Debido a esto, la Policía Nacional ha avisado sobre un pequeño gesto que no cuesta nada hacerlo y que puede ahorrar muchos disgustos.

La Policía Nacional recomienda que hagas este pequeño gesto

En su cuenta de TikTok, la Policía Nacional (@policia) sube vídeos donde informa a la población de cualquier peligro en lo referido a hurtos o estafas. En una de sus últimas publicaciones, la institución alerta sobre una situación que pasa desapercibida, pero que pasa muy a menudo.

"¿Sueles dejar tu bolso de esta manera? ¡Error!", exclama la agente, refiriéndose a la práctica de dejar el bolso fuera de nuestra vista mientras disfrutamos de un servicio de hostelería. La policía destaca que en estos días de aglomeraciones, "es muy fácil que alguien pase por detrás y se lo lleve sin que te des cuenta".

Por ello, la forma de sostenerlo correctamente es colocarlo encima de nosotros, vigilado y fuera del alcance de cualquier ladrón.

La Policía Nacional también alerta a los negocios

Durante las fiestas, el aumento de la actividad comercial incrementa la vulnerabilidad de los negocios frente a la delincuencia. Por ello, la Policía Nacional recomienda medidas para reforzar la seguridad física de los establecimientos mediante la instalación de puertas, rejas, persianas metálicas y cristales de seguridad en los accesos, así como sistemas de alarma conectados a centrales receptoras y cámaras de videovigilancia estratégicamente ubicadas.

Además, proteger los productos y gestionar adecuadamente los fondos es esencial. Los artículos de valor deben estar en vitrinas cerradas con llave o sistemas de sujeción, y realizar inventarios periódicos para detectar posibles hurtos. En cuanto a los fondos, se recomienda priorizar los pagos electrónicos para minimizar el efectivo en caja, depositar el sobrante en lugares seguros y realizar los ingresos bancarios en horarios y días variados para evitar rutinas predecibles.