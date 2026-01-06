Los canarios se olvidan de El Niño y apenas gastan 14 euros

Los canarios gastan una media de 13,67 euros en el Sorteo de El Niño. Se trata de un desembolso bastante inferior al promedio nacional, fijado este año en 18,77 euros. Una cifra que, aunque no llegue al precio del décimo, supera en 57 céntimos la consignación por habitante de 2025, establecida en 18,20 euros.

En esta ocasión, los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42) vuelven a ser los que menos se van a gastar en el Sorteo. Les siguen los de Baleares (9,40), Cataluña (12,96), Navarra (13,01), todos ellos con un desembolso menor al del Archipiélago. Ya por encima de las Islas se sitúan Extremadura (15,12), Andalucía (15,47) y Madrid (17,84).

Canarias tampoco entra en el top ten de comunidades con más venta. Loterías y Apuestas del Estado informó de que la Comunidad Valenciana, con 139,1 millones de euros consignados, es la región con más números vendidos. La lista la completan Andalucía (133,3 millones), la Comunidad de Madrid (124,9 millones), Cataluña (104,1 millones), Castilla y León (71,7 millones), Galicia (53,1 millones), País Vasco (53,1 millones), Castilla-La Mancha (45,2 millones), Murcia (32,8 millones), Asturias (31,6 millones) y Aragón (31,5 millones). Canarias, en la posición número once, despachó unos 30,4 millones.

Por el contrario, los que menos lotería de El Niño tienen consignada son Ceuta (316.800 euros) y Melilla (379.200 euros), seguidas de La Rioja (9,1 millones), Navarra (8,8 millones), Baleares (11,4 millones), Cantabria (14,4 millones) y Extremadura (15,9 millones).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 reparte hoy martes, 6 de enero, un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

El sorteo tendrá lugar a las 11:00 (hora canaria) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de dos millones de euros por serie, así como el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie.