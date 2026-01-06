Sorteo de Navidad. Lluvia de millones
Los canarios se olvidan de El Niño y apenas gastan 14 euros
En el Archipiélago se han vendido unos 30,4 millones para este Sorteo Extraordinario
Los canarios gastan una media de 13,67 euros en el Sorteo de El Niño. Se trata de un desembolso bastante inferior al promedio nacional, fijado este año en 18,77 euros. Una cifra que, aunque no llegue al precio del décimo, supera en 57 céntimos la consignación por habitante de 2025, establecida en 18,20 euros.
En esta ocasión, los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42) vuelven a ser los que menos se van a gastar en el Sorteo. Les siguen los de Baleares (9,40), Cataluña (12,96), Navarra (13,01), todos ellos con un desembolso menor al del Archipiélago. Ya por encima de las Islas se sitúan Extremadura (15,12), Andalucía (15,47) y Madrid (17,84).
Canarias tampoco entra en el top ten de comunidades con más venta. Loterías y Apuestas del Estado informó de que la Comunidad Valenciana, con 139,1 millones de euros consignados, es la región con más números vendidos. La lista la completan Andalucía (133,3 millones), la Comunidad de Madrid (124,9 millones), Cataluña (104,1 millones), Castilla y León (71,7 millones), Galicia (53,1 millones), País Vasco (53,1 millones), Castilla-La Mancha (45,2 millones), Murcia (32,8 millones), Asturias (31,6 millones) y Aragón (31,5 millones). Canarias, en la posición número once, despachó unos 30,4 millones.
Por el contrario, los que menos lotería de El Niño tienen consignada son Ceuta (316.800 euros) y Melilla (379.200 euros), seguidas de La Rioja (9,1 millones), Navarra (8,8 millones), Baleares (11,4 millones), Cantabria (14,4 millones) y Extremadura (15,9 millones).
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 reparte hoy martes, 6 de enero, un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.
El sorteo tendrá lugar a las 11:00 (hora canaria) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de dos millones de euros por serie, así como el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie.
Loterías paga más de 1.971 millones en premios del Sorteo de Navidad
Loterías y Apuestas del Estado ha pagado ya un total de 1.971 millones de euros en premios a los ganadores del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, según datos facilitados por la entidad.
Del total, 949,6 millones de euros han correspondido a los premios mayores, aquellos superiores a 2.000 euros que se pagan por las entidades financieras, y casi 1.022 millones de euros a los menores, que se abonan en los puntos de venta. Este año el 79.432 fue agraciado con el premio Gordo, dotado con cuatro millones de euros para cada serie. Este número bendijo la provincia de León después de un año trágico, marcado por los incendios de este verano. Al tiempo, la ciudad de Madrid ha vuelto a repetir entre las más afortunadas con el primer premio.
El número 70.048, agraciado con el segundo premio dotado con 1.250.000 euros a la serie, se vendió de forma íntegra en la administración de la calle Barquillo de Madrid, repartiendo un total de 247,5 millones de euros en 198 series.
Por su parte, el 90.693, el número agraciado con el tercer premio dotado con 500.000 euros a la serie, pasó por lugares de casi toda España: de la popular gasolinera de La Chasnera, ubicada en el kilómetro 54 de la TF-1, a una pastelería en el barrio coruñés de Los Rosales, que lleva en ese local solo nueve meses.
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- ¿Se suspende la Cabalgata de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»
- La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
- La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas
- Detenida una mujer tras hallar el cuerpo sin vida de un bebé en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao