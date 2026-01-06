Cuchillos camuflados a seis euros, machetes a 20: la promoción de las armas blancas en internet inquieta a las fuerzas de seguridad

Bien tirada a la órbita de un ojo, con potencia y destreza, una estrella de acero se quedará clavada en el cráneo de la víctima con tanta fuerza como un cuchillo. Y con herramientas adecuadas y un poco de paciencia, se puede convertir un humilde bate de madera en maza medieval orlada con pinchos de acero. Pero esas armas son incómodas y difíciles de ocultar en el abrigo o en el coche; es más discreta la falsa tarjeta de crédito que, desplegada, se convierte en navaja afilada con tres movimientos.

De estos tres productos circulan profusamente las referencias en internet. Se describen los primeros en YouTube como herramientas para un reto divertido, y se exhibe el tercero como un producto de venta en Amazon y otras plataformas a menos de siete euros. Son un motivo moderno de preocupación para las divisiones de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tanto como para mossos y ertzainas, por cuanto esta proliferación online solo es preludio de su presencia en la calle.

Además de una navaja y un cuchillo, dos atracadores detenidos en Palma de Mallorca en noviembre de 2024 usaban un destornillador para apuñalar a sus víctimas. / CNP

Los agentes de las patrullas urbanas saben bien que no hay operación policial contra el narcotráfico, el pandillerismo juvenil, violencia de género o rachas de atracos, en la que no se intervenga al menos un cuchillo, una navaja, un machete, un hacha, un bate de beisbol…, y una abrumadora mayoría de heridos en reyertas o crímenes de fin de semana en España lo son por arma blanca.

El último dato oficial conocido está aún referido a 2024, año en el que se superaron las 30.000 denuncias con multa por posesión de armas blancas en las calles españolas. Eso supone casi 100 incautadas cada día. El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha alertado en varias ocasiones de un “aumento exponencial” de estas armas al tiempo que, desde 2017, ha crecido -según sus datos- más de un 60% el número de riñas tumultuarias en las ciudades españolas.

A la izquierda, bate incautado por la Guardia Civil en una actuación por un delito de amenazas en Valladolid. A la derecha, un machete intervenido por la Policía Municipal de Madrid en una pelea juvenil en 2024. / El Periódico

Desde la pandemia para acá, y “puede que por el aumento del mercado online”, apunta un experto del servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil, uno de los países que mejor controla en el mundo el tráfico y posesión de armas de fuego no logra "ponerle puertas al campo" de las armas blancas. El de España sería acaso un reflejo de una moda navajera en internet “que calienta la cabeza de algunos tipos de jóvenes inclinados a la violencia por sí mismos o por influencia de pandillas en las que ser peligroso es igual a ser prestigioso”, explica el guardia.

Baratas y peligrosas

No es necesario abordar el mercado chino. Un ejemplo clásico y nacional es un machete popular en ambientes delicuenciales de Andalucía, de hoja azulada, de 70 centímetros de largo, que venden tiendas de ocio, deportes y maquetas como Hobbymacías, de Chiclana (Cádiz).

El arma está fabricada por Albainox, una prestigiosa cuchillería industrial de Albacete que tiene también en su catálogo, en el área de “cortacañas”, un “cuchillo táctico” (similiar a los del equipamiento militar) con el que se ha cruzado la Policía Nacional durante registros en una de las noches de los escraches ultras en la calle Ferraz de Madrid: es el Elephas, mide 22,7 centímetros su hoja y cuesta algo menos de 50 euros en las tiendas de militaria a las que acuden los aficionados a juegos de guerra.

La Guardia Civil ha alertado en repetidas ocasiones contra las peligrosas navajas-tarjeta. A la derecha anuncio en Amazon de venta libre de estas armas. / IGAT / El Periódico

La Guardia Civil, por su parte, advierte periódicamente a los seguidores de TikTok de que los cuchillos camuflados en tarjetas desplegables, del tamaño de un carnet de identidad, son un arma prohibida y llevarla encima puede acarrear multas de entre 600 y 30.000 euros. “Pero es más fuerte lo atractivo de su precio que la amenaza de la sanción”, explica la fuente del instituto armado. Un popular “cuchillo de hoja de crédito mini hoja plegable” o “cuchillo de agente” se vende con esa denominación en Ebay por 5,99 euros.

A esta arma le conceden los expertos consultados la mayor peligrosidad, no por lo que corta su hoja de seis centímetros, sino por la facilidad con que se puede esconder y transportar sin molestias en cualquier evento.

Estrella ninja o Suriken, de venta en una tienda online de deportes / El Periódico

La estrella ninja con entre cuatro y ocho puntas de acero ronda los ocho euros en ventas online. Es más popular entre los turistas que entre los españoles. Su venta se camufla bajo la amplia capa de los deportes. La llaman Suriken, englobándola en la práctica de las artes marciales cuando “en realidad es más propia de las películas de chinos”, ironiza el madrileño Sergio G., veterano de las patrullas de la Policía Municipal de Madrid.

Pero con ella hacen experimentos de letalidad influencers como Adam Celadin, cuyo perfil en una famosa red social tiene 641.000 seguidores.

El click y los minutos de visionado son su negocio; la violencia, su gancho. Quizá por eso, un tutorial suyo de lanzamiento de puñales que se hizo viral en el año recién concluido se titula, con este juego de mayúsculas y minúsculas: “¿MUERTE INSTANTÁNEA con un cuchillo lanzado? (Prueba definitiva de gel balístico en la cabeza)”.

Investigación difícil

El paulatino aumento y sofisticación de las armas presentes en la calle ha obligado este año a redefinir los protocolos policiales. En junio pasado, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, emitió una de sus primeras órdenes en el cargo, la Instrucción 9-25, cambiando definiciones. Si hasta entonces se consideraban fuera de la ley “los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase, las navajas llamadas automáticas y las armas blancas de contrapeso (…) que permiten abrir y extraer con un solo dedo la hoja con extrema rapidez”, a partir de entonces también entran en la clasificación las "navajas de apertura asistida por muelles o resortes, las de inercia, las navajas de mariposa…”

Un Youtuber, en una imagen final de un tutorial sobre fabricación de bates de beisbol con pinchos de acero / YouTube

El arsenal callejero se ha multiplicado. Los cuchillos de monte o tácticos, con filos marcados y hoja de sierra en el lomo, menudean en la noche de Madrid. “En cualquier fiesta más o menos grande encontrarás un mínimo de cuatro o cinco hombres que los lleven sin que puedas saber de dónde los han sacado”, apunta el policía municipal.

Al explicarlo ha tocado este agente dos claves: la primera, que son los varones quienes mayoritariamente portan armas blancas; la segunda tiene que ver con la dificultad de seguir su rastro.

“En el tráfico de armas la trazabilidad es fundamental -explica la fuente de la Guardia Civil-. La forma mejor de atajarlo es ir al origen; cuando incautas un arma ilegal, saber el foco de distribución y cortar ahí”. Pero eso no es posible con las estrellas, cuchillos, navajas, tarjetas camufladas que se venden en internet.

“Se puede encontrar el modelo con una mera navegación, pero es mucho más complicado acreditar que una plataforma A ha vendido a un cliente B un arma ilícita”, explican desde el área de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en Valencia, donde, como en Madrid y Barcelona, han crecido las incautaciones. Aún no hay datos públicos de 2025 para esa ciudad pero, en ese campo, dice esta fuente, "jugamos en primera división".