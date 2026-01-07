Alerta por nuevos robos en carretera: recuperan viejas prácticas para desvalijar a conductores

Las fuerzas de seguridad han vuelto a alertar sobre una modalidad de robo en carretera que, aunque no es nueva, se ha adaptado a los tiempos actuales. Se trata de asaltos cometidos por grupos organizados que simulan prestar ayuda a conductores detenidos por una supuesta avería para, en realidad, desvalijar el vehículo sin que sus ocupantes se den cuenta.

El experto en seguridad vial Bernardo Hernández ha difundido en sus redes sociales un vídeo de los Mossos d’Esquadra en el que se muestra cómo actúan estos salteadores de caminos modernos. Todo comienza cuando uno o varios individuos advierten al conductor de otro vehículo de un presunto problema mecánico, en ocasiones provocado previamente por ellos mismos.

El objetivo es dirigir la atención del conductor y de los acompañantes hacia un punto concreto del coche, como una rueda trasera, mientras otros miembros del grupo aprovechan la distracción para robar pertenencias por el lado contrario. Una vez cometido el hurto, se marchan rápidamente del lugar.

Una práctica histórica

El robo a viajeros en caminos y carreteras ha existido desde siempre. Antes lo llevaban a cabo forajidos a pie, a caballo o en carruajes, y más tarde con vehículos. La diferencia actual es que estos delincuentes pueden aprovecharse de nuevas herramientas tecnológicas.

Algunos expertos alertan de que el acceso a la localización de vehículos averiados a través de determinadas plataformas, incluidas las vinculadas a la baliza V16 o a los servicios de asistencia, puede ser aprovechado por bandas organizadas o por falsas grúas que ofrecen ayuda de manera fraudulenta.

Recomendaciones

Ante este tipo de situaciones, las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución. Recomiendan desconfiar de personas que se acerquen en grupo, mantenerse atento al entorno y avisar a las fuerzas de seguridad si se detecta cualquier comportamiento sospechoso.

También recuerdan la necesidad de no dejar objetos a la vista, mantener el vehículo cerrado y con la alarma activada, estacionar en zonas iluminadas y comprobar siempre que los servicios de asistencia estén debidamente identificados y coincidan con los facilitados por la aseguradora.

La prudencia, la atención y la verificación de cualquier ayuda ofrecida siguen siendo claves para evitar caer en manos de estos nuevos salteadores de caminos que han trasladado viejas prácticas delictivas a las carreteras actuales.