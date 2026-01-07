Manuel Vicente, investigador: "Urge encontrar terapias específicas para la metástasis cerebral"

Manuel Valiente lidera el grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), referente global de la investigación en el cáncer de cerebro más común y de peor pronóstico. "Hay una necesidad clínica no cubierta, urge encontrar terapias específicas para la metástasis cerebral", subraya. Hasta un 30% de los pacientes de cáncer desarrollan metástasis cerebral, sobre todo de tumores de mama, pulmón, piel y colon/recto.

Pero no hay un tratamiento específico para estas personas más allá de la cirugía y radioterapia, indica el investigador. Se da la paradoja, recalca, de que, como las mejoras en el tratamiento de los cánceres primarios prolongan la supervivencia, hay más tiempo para que la metástasis cerebral aparezca. Por eso la incidencia de esta enfermedad está aumentando, advierte.

Efectos cognitivos

En una revisión que firma como primer autor con investigadores de Europa y Estados Unidos, el científico explica que "en cinco o diez años habrá más y mejores tratamientos y, además se instaurarán estrategias para reducir los efectos cognitivos de la metástasis cerebral, que restan mucha calidad de vida.

"Sí, estamos muy ilusionados", confirma. La metástasis cerebral ha sido vista como la etapa final y sin opciones de un cáncer agresivo; quienes la tenían eran históricamente excluidos de los ensayos clínicos, precisamente por su peor pronóstico. Pero el escenario está cambiando, apunta. "Los hallazgos de estos años están reconfigurando las estrategias terapéuticas; hay ensayos clínicos que abordan específicamente (la metástasis cerebral)", dice la revisión en Trends in Cancer.

Oportunidades terapéuticas

Valiente estudia la metástasis en el cerebro porque siente "fascinación" por este órgano, y por su deseo de mejorar la vida de personas con un tumor huérfano de tratamientos específicos, a pesar de su alta incidencia. Formado como veterinario y doctor en Neurociencias, empezó a estudiarlo con Joan Massagué en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Nueva York.

"Nuestros hallazgos sugieren que estamos dejando escapar oportunidades terapéuticas", dice el investigador

Los resultados del grupo del CNIO promueven un gran cambio conceptual: la metástasis cerebral es una enfermedad con entidad propia, no una mera extensión del tumor primario, como se ha entendido hasta ahora. Es un cambio que afecta a la búsqueda de tratamientos.

Los datos apuntan a que tratar la metástasis según el tumor del que procede, como se hace hoy, "es insuficiente", dice Valiente. "Vemos que hay fármacos potencialmente efectivos para tratar las metástasis que no están necesariamente 'encima de la mesa' del oncólogo, porque no son los que corresponden al tratamiento del tumor primario. Nuestros hallazgos sugieren que estamos dejando escapar oportunidades terapéuticas".

Diez años de investigación

Valiente llegó al CNIO en 2015 decidido a mejorar la vida de las personas con metástasis cerebral. Diez años después, la investigación de su grupo ha dado lugar a dos ensayos clínicos ahora en marcha, a una herramienta para saber qué fármaco funciona mejor en cada paciente y a resultados que impulsan cambios de paradigma. Varios de estos resultados están a punto de ser presentados.

Uno de sus grandes proyectos, ALTERbrain, termina ahora. Según detalla el CNIO ha permitido descubrir que la metástasis -el proceso por el que un tumor coloniza otros órganos, y es más letal que el cáncer primario- a menudo interfiere con la actividad de las neuronas, la "hackea", y esto puede causar graves problemas cognitivos que empeoran la calidad de vida.

Banco mundial de muestras

El grupo del CNIO ha obtenido resultados gracias al primer banco mundial de muestras vivas de metástasis cerebral, RENACER, y a una plataforma para ensayar fármacos de manera personalizada que estas muestras han permitido desarrollar, METPlatform.

Imagen de una metástasis (color verde) creciendo en el cerebro / P. García-Gomez/CNIO

La Plataforma de ensayo de fármacos permitió encontrar en 2018 un fármaco ya en uso, la silibinina, con actividad contra muestras de pacientes de metástasis cerebral y que fue validado en un ensayo clínico de uso compasivo en el Hospital Universitario Josep Trueta (Girona). Poco después un ensayo clínico fase II randomizado multicéntrico se inició en Italia, que obtendrá resultados previsiblemente este año.

No es el único ensayo a partir de los resultados del CNIO. En 2022, gracias a las muestras de RENACER, el grupo descubrió un mecanismo molecular que impide que la radioterapia sea efectiva, y también un fármaco que podría revertir la situación. Comenzaron un ensayo clínico multicéntrico liderado por el madrileño Hospital 12 de Octubre, que ya ha presentado resultados de no toxicidad en congresos médicos, concluye el CNIO.