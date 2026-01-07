El porcentaje de grasa corporal predice mejor que el IMC enfermedades como la diabetes, el hígado graso o la depresión

El porcentaje de grasa corporal predice mejor que el Índice de Masa Corporal (IMC) enfermedades como la diabetes, el hígado graso o la depresión. Lo atestiguan especialistas e investigadores del Área de Obesidad y del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica Universidad de Navarra que han desarrollado el CUN-BAE (Clínica Universidad de Navarra-Body Adiposity Estimator), una herramienta que estima el porcentaje de grasa corporal de una persona de forma más exacta que el IMC al incluir la edad y el sexo en una fórmula matemática original.

Ahora, una serie de estudios publicados en revistas científicas internacionales han avalado el uso de esta herramienta de la CUN para predecir distintas patologías. El doctor Javier Gómez Ambrosi, investigador del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica, explica que "el IMC no distingue entre músculo y grasa, y puede fallar en personas mayores o deportistas de élite con excesiva masa muscular, entre otros perfiles. El CUN-BAE refleja mejor la composición corporal y predice de forma más fiable problemas metabólicos gracias a una ecuación que tiene en cuenta estos datos".

Riesgo de prediabetes

La eficacia ha sido probada con diferentes investigaciones desarrolladas en distintos países. Por ejemplo, los resultados de un estudio publicado en la revista Frontiers in Nutrition, han demostrado la efectividad de esta herramienta para detectar a tiempo el riesgo de prediabetes. Los investigadores analizaron los datos de más de 112.000 adultos chinos, a los que se siguió durante más de tres años, y descubrieron que cuando la grasa corporal aumentaba –según el CUN-BAE– también lo hacía el riesgo de prediabetes reflejado en resultados analíticos.

Por otro lado, otra investigación publicada en la revista PLoS One ha demostrado que las personas con más grasa corporal -y, por lo tanto, con un mayor índice de CUN-BAE-, tenían más probabilidad de sufrir depresión. En concreto, a partir de los resultados de 31.500 adultos, los científicos firmantes señalan que, por cada aumento de un punto en este indicador, el riesgo de depresión subía alrededor de un 2%, lo que demuestra que la grasa corporal y la inflamación del organismo pueden influir en el estado de ánimo.

El hígado graso

Por último, otro estudio publicado en la revista Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases ha avalado que esta herramienta puede predecir el riesgo de enfermedad hepática grasa de origen metabólico, que es la forma más frecuente de hígado graso en el mundo. La investigación contó con 949 participantes de los que, más de la mitad, tenían esta enfermedad y ha detectado que, cuanto mayor era el índice CUN-BAE, más alta era la probabilidad de desarrollar esta patología.

La herramienta CUN-BAE está compartida de forma accesible por diferentes sociedades científicas para cualquier especialista o investigador. La doctora Gema Frühbeck, codirectora del Área de Obesidad y directora del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica, asegura que "busca ayudar a los profesionales para utilizarla en beneficio del paciente. Es una alegría saber que ya se está empleando con ese fin tanto a nivel nacional como internacional y que cuenta con el aval de diferentes sociedades científicas".