Prensa Ibérica lanza 'Un café en las alturas', un 'videopodcast' con entrevistas a personalidades de actualidad

Prensa Ibérica pone en marcha, a través de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Un café en las alturas, un espacio que brindará a los lectores de los diarios del grupo una serie de entrevistas con nombres propios de la actualidad en las que una conversación servirá para conocer mejor a personalidades de ámbitos tan distintos como la política nacional, la actualidad internacional, la economía, la sociedad, la cultura o el deporte.

Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, conversará en tono distendido con protagonistas de hoy para, en busca de profundidad en el análisis, abordar cuestiones relevantes de la actualidad en su sentido más amplio. Los encuentros tendrán lugar en la terraza del Club Financiero Génova, que ofrece una panorámica espléndida de Madrid y cuyas alturas dan nombre al programa.

Este sábado, 10 de enero, el protagonista será el socialista Jordi Sevilla, exministro del Gobierno de España, hoy crítico con Pedro Sánchez. El economista, que fue también asesor de Felipe González en Moncloa, reniega ahora del sanchismo y promueve una corriente socialdemócrata alternativa dentro del PSOE. Sevilla reivindica la pluralidad en el seno de su partido, denuncia la dependencia de Sumar, Junts, ERC o Bildu, arremete contra los escándalos que han rodeado a destacados dirigentes socialistas en los últimos tiempos y denuncia que las brechas sociales se están agrandando en los últimos tiempos.

A Jordi Sevilla le seguirán otros protagonistas de la actualidad como los embajadores de Palestina e Israel, Husni Abdel Wahed y Dana Erlich, o el escritor Juan del Val, último Premio Planeta.

Con un mandato de rigor, pluralidad e independencia, los responsables de Un café en las alturas pretenden acercar a los lectores claves con las que comprender los asuntos más variados de la actualidad a través de entrevistas reposadas y con un cierto tinte de personalidad.