Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA.

El Consejo de Administración de Editorial Prensa Asturiana (EPA) ha acordado nombrar director de LA NUEVA ESPAÑA a Eloy Méndez Martínez con el objetivo de impulsar nuevos contenidos, profundizar en la digitalización del periódico y continuar con la evolución de la redacción. Sucede en el cargo a Gonzalo Martínez Peón, quien suma 37 años de servicio a la empresa, los últimos desde septiembre de 2019 al frente del periódico. El relevo, en un momento de profunda transformación en el sector de la prensa, da continuidad al impulso para llevar este diario a las más altas cotas de audiencia y difusión, y redobla la apuesta por un periodismo local con personalidad propia sin perder de vista su sentido global.

El nombramiento ha sido anunciado a la plantilla de LA NUEVA ESPAÑA por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, en una reunión en la Redacción en la que también han estado presentes Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial; Albert Sáez, director general de Contenidos, y otros directivos del grupo.

Una gran trayectoria en LA NUEVA ESPAÑA

Eloy Méndez (Gijón, 1983), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es un profesional de la casa. Durante el periodo como estudiante, ya realizó sus prácticas en LA NUEVA ESPAÑA, incorporándose a su plantilla en 2007, al poco de finalizar la carrera. Tras cuatro años como redactor en la edición de Gijón, en 2011 se incorporó a la sección de Asturias en la redacción central del periódico en Oviedo, donde se especializó en información universitaria. Fue otros cuatro años delegado del periódico en Avilés como jefe de sección, desde noviembre de 2015 hasta enero de 2020, y cuatro años más, delegado del periódico en Gijón, como redactor jefe, hasta noviembre de 2023.

En la actualidad era redactor jefe de Asturias, Sucesos y Economía en la redacción de Oviedo, donde lideró la transformación digital de estas secciones, corazón del periódico. Ha cultivado con solvencia todos los registros de la información local y regional, demostrado sus habilidades periodísticas, organizativas, digitales y de interlocución social a lo largo de una intensa trayectoria profesional. Esa vivencia al detalle de la idiosincrasia de las tres principales ciudades asturianas, primero, y de los problemas de la región, después, le ha permitido adquirir desde una perspectiva privilegiada un profundo conocimiento de la realidad de Asturias y sus necesidades.

Un papel destacado en el desarrollo multicanal del periódico

Gonzalo Martínez Peón (Avilés, 1964) ha tenido durante este tiempo un destacado papel en el desarrollo de los soportes multicanal y la expansión del rotativo. El grupo editor de esta cabecera le agradece su brillante desempeño y su dedicación a lo largo de su dilatado recorrido profesional.

LA NUEVA ESPAÑA refuerza con el cambio su estructura informativa en todos los órdenes para continuar sirviendo a los asturianos con la máxima eficiencia y calidad. Ellos son en definitiva quienes han convertido esta cabecera en líder indiscutible en la región en todos los soportes y la han catapultado a lo alto de los rankings nacionales. Las cinco ediciones impresas, con su correspondiente traslación en web, las 12 ediciones nativas digitales y Asturias Exterior, el gran centro asturiano virtual, el canal que une a los asturianos de la diáspora, constituyen un esfuerzo histórico en la prensa asturiana y sin precedentes en el panorama español.

Prensa Ibérica, el grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, edita en el conjunto del país 27 periódicos y más de 80 crónicas locales, además de 55 publicaciones corporativas y revistas de primer orden como “Viajar” o “Woman”, hasta posicionarse como grupo líder de la prensa regional en España. El conjunto de sus cabeceras alcanzan en el entorno digital los 22 millones de usuarios únicos.