Los farmacéuticos defienden que pueden sustituir fármacos

Los farmacéuticos siguen a la espera de que se lleve a cabo la reforma de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios para estar autorizados a dispensar fármacos con el mismo principio activo que el prescrito cuando se produzcan situaciones de desabastecimiento. «Somos los expertos en los medicamentos y quienes los ideamos y los fabricamos. Ya es hora de que se apueste por aprovechar las capacidades que nos concede nuestra titulación», manifiesta Loreto Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas.

Tal y como explica la boticaria, ahora mismo, el Servicio Canario de la Salud (SCS) solo permite que los profesionales de las farmacias comunitarias de las Islas reemplacen presentaciones de paracetamol cuando existen problemas de suministro. «Esto no quiere decir que podamos hacer lo mismo con todos los fármacos. Por ahora, tenemos que guiarnos por las pautas que nos marcan», aclara.

Fue el pasado 8 de abril cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprobó la reforma de la legislación farmacéutica y dio luz verde a la tramitación administrativa del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Tras la presentación de alegaciones en la primera mitad de 2025, el departamento que dirige Mónica García trabaja ahora en integrar las aportaciones y sugerencias recibidas.

Medidas

Entre las medidas que recoge la norma, también figura la actualización de la prescripción enfermera en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Para ello, será necesario reformar el Real Decreto 954/2015 por el que se regula la indicación, el uso y la autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de estos profesionales. Además, la normativa prevé que los fisioterapeutas también puedan asumir este cometido.

Hay que recordar que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) no tardó en manifestar su rechazo a la propuesta de otorgar a los farmacéuticos la potestad para sustituir fármacos, pues considera que «hacer cambios sin una valoración médica puede conllevar riesgos, además de suponer una ruptura del seguimiento clínico». Esta postura despertó la indignación del los profesionales del gremio, ya que aseguran que menosprecia sus competencias.

«También estamos capacitados para reconocer síntomas menores y aconsejar una medicación. De hecho, todos los fármacos publicitarios van de la mano de los consejos de los farmacéuticos», destaca la presidenta de la citada institución colegial.

A juicio de Gómez, el hecho de que puedan desempeñar esta función contribuiría a descongestionar los centros de salud, ya que evitaría que los pacientes tuvieran que solicitar una nueva receta. «También favorecería la continuidad de los tratamientos farmacológicos», añade.

Asimismo, la experta recuerda que es en las farmacias donde se conocen a tiempo real los problemas de suministro de los medicamentos, por lo que cree que es esencial que exista una comunicación institucionalizada entre las boticas y los centros de Atención Primaria, como ya ocurre en comunidades como Asturias. «De este modo, si existe algún problema con una receta, podríamos trasladárselo al médico de forma inmediata para que revise el plan de tratamiento», defiende.

Por otro lado, Gómez señala que no todas las funciones que pueden desempeñar los farmacéuticos están recogidas en el anteproyecto de ley. No obstante, reconoce que se han producido algunos avances. «La rapidez con la que se apruebe la nueva normativa dependerá de la Administración. Desde el colectivo farmacéutico siempre nos hemos ofrecido a poner nuestras competencias al servicio del sistema», concluye.