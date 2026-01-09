Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas

Baleares ha registrado en las últimas semanas de 2025 un brote de viruela del mono con nueve casos que en principio están vinculados entre sí, detectados entre finales de noviembre y diciembre. La situación ya está controlada, aseguran desde la conselleria de Salud, y no hay nuevos contagios desde finales de año, si bien la principal novedad es que por primera vez se ha identificado en las islas el clado 1 del virus, una variante cuya aparición llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar en 2024 una segunda emergencia sanitaria internacional. Así lo explica la directora general de Salud Pública del Govern, Elena Esteban, que insiste en que la detección de esta variante no implica un mayor riesgo: "Desde el punto de vista epidemiológico es importante porque no lo habíamos visto antes en Baleares, pero la gravedad de ambas variantes es similar", subraya.

13 casos en 2025, nueve de ellos al final del año

Según los datos de Salud Pública, Baleares cerró 2025 con 13 casos confirmados de viruela del mono. Cuatro se diagnosticaron a lo largo del año, mientras que los otros nueve se concentraron en las últimas semanas, lo que generó un brote contagios: "Se han acumulado a finales de año, pero la situación está acotada y no hemos visto más casos después", asegura Esteban.

El último caso se notificó el 22 de diciembre, según los datos actualizados hasta el 7 de enero. Los nueve contagios más recientes presentan relación epidemiológica, aunque Salud Pública reconoce la dificultad del rastreo: "Es muy complicado hacer el seguimiento, en muchas ocasiones los afectados han tenido múltiples relaciones sexuales y establecer el vínculo no es sencillo", explica la directora general.

Los nueve casos detectados a finales de 2025 corresponden a hombres que tienen sexo con hombres, con una edad media de 37 años. No se han registrado contagios en niños ni en mujeres embarazadas, considerados grupos de mayor riesgo ante posibles complicaciones: "Nuestros casos no han sido graves y todos se han recuperado", subraya Esteban.

En varios pacientes se ha identificado el clado 1, en otros el clado 2, e incluso se han detectado infecciones mixtas. "Lo que nos llama la atención es la presencia del clado 1, porque es nuevo en Baleares, pero no es preocupante desde el punto de vista clínico", añade.

Esteban apunta que el comportamiento del virus se enmarca en una tendencia a la baja respecto a los momentos más críticos de la epidemia. El año con más casos fue 2022, cuando se notificaron 216 contagios en las islas, coincidiendo con la primera declaración de emergencia sanitaria internacional. En 2023 los casos descendieron hasta 15 y en 2024 se registraron 16, cifras muy similares a las de 2025.

Respecto al brote detectado a finales de año, uno de los primeros pacientes con clado 1 refirió haber mantenido relaciones sexuales con una persona procedente de Alemania, aunque Esteban insiste en que no se puede confirmar con seguridad el origen de los contagios: "Todavía hay mucho estigma y eso dificulta el seguimiento", reconoce.

Síntomas, transmisión y prevención

La viruela del mono es una enfermedad generalmente autolimitada, que suele resolverse en dos a cuatro semanas. Comienza con fiebre, dolor de cabeza, cansancio o dolores musculares y, días después, aparecen lesiones cutáneas que evolucionan de manchas a vesículas y costras, explica la directora general. "El número de lesiones es muy variable y en algunos casos pueden afectar a una superficie importante de la piel", detalla Esteban.

El contagio requiere contacto físico estrecho y directo, ya sea a través de las lesiones, fluidos corporales o incluso ropa y objetos personales. Por ello, Salud Pública insiste en la prevención en relaciones de riesgo, el uso de preservativo y la vacunación, tanto antes como después de exposiciones de riesgo. "Es importante vigilar y prevenir, pero sin alarmar a la población", concluye la directora general.