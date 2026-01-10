7.000 personas participarán en el cribado piloto de cáncer de pulmón en el Hospital Insular

El cribado piloto de cáncer de pulmón comenzará a desarrollarse el próximo lunes en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con el objetivo de avanzar en la detección precoz de esta enfermedad. Como ya se había anunciado, los participantes serán derivados desde el centro de salud de San Gregorio –en Telde–. Según informa el doctor Delvys Rodríguez Abreu, jefe del servicio de Oncología del citado centro grancanario, la previsión es que inicialmente puedan beneficiarse de la acción entre 6.000 y 7.000 personas.

Para poder implementar este programa de screening, desde el pasado diciembre se contrató a un neumólogo. Además, desde el 14 de enero estará operativa una consulta especializada en Neumología. Los participantes deberán someterse a una tomografía axial computarizada (TAC) de baja dosis en el centro de salud teldense y la prueba será examinada por los radiólogos del Hospital Insular. Ahora bien, de forma previa, un programa de inteligencia artificial realizará un primer análisis para elaborar un informe preliminar, que será evaluado por los especialistas en Radiología.

Otro de los propósitos es aprovechar los recursos que ofrece el biobanco del centro para almacenar muestras biológicas y extraerles sangre a todas las personas con sospecha de padecer cáncer de pulmón. ¿El objetivo? Realizar una biopsia líquida, una técnica que se practica en el complejo desde 2023. «Estamos convencidos de que, en un futuro, esto permitirá hallar sustancias que se anticiparán a las pruebas radiológicas», anota el doctor Rodríguez.

Beneficios

No obstante, el cribado permitirá detectar otras patologías. «Cuando le hacemos un TAC a una persona fumadora, buscamos señales que puedan alertar de la presencia del cáncer de pulmón. Sin embargo, también podemos encontrar indicios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC– o patologías coronarias, por ejemplo», detalla el facultativo.

Hay que recordar que esta iniciativa está impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y se enmarca dentro del proyecto Cassandra. La acción va acompañada de un programa de deshabituación tabáquica y se dirige a las personas de entre 50 y 75 años con una exposición acumulada de, al menos, 20 paquetes de cigarrillos al año. También está incluida la población exfumadora del mismo rango de edad, con el mismo consumo previo y menos de 15 años de abstinencia.

Si el TAC no refleja anomalías, será necesario realizar una prueba anual durante un período de cinco años. Además, el protocolo contempla un seguimiento epidemiológico de todos los participantes durante 10 años.

Hasta el momento, la actividad solo ha podido materializarse en 18 de los 38 centros españoles que en un principio se adhirieron a la propuesta. Desde el próximo lunes, el Hospital Insular se incorporará al listado.

El cáncer de pulmón es la tercera neoplasia más incidente, pero la más mortal. En Canarias, cada año se detectan unos 1.500 casos y en torno a unas mil personas acaban falleciendo. «En las Islas, entre el 75 y el 85% de los pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en fase metastásica. Esto sucede porque la patología no provoca síntomas, salvo cuando ya está muy extendida. De ahí la importancia de apostar por un programa de screening», asevera el especialista.

Y es que, a través del cribado, es posible identificar los tumores pequeños en personas de alto riesgo, antes de que provoquen sintomatología. «Sin duda, esto marcará la diferencia entre curar y tratar. Ya hay evidencia científica en múltiples estudios poblacionales que demuestran que el cribado de cáncer de pulmón reduce hasta un 20% la mortalidad por esta enfermedad», desvela el oncólogo, que además defiende que se trata de un plan «coste-efectivo», pues el hecho de evitar tratar una patología en fase avanzada reduce de forma significativa el gasto sanitario.

Hay que señalar que el proyecto Cassandra ha llegado al complejo con dos años y medio de retraso. De hecho, la recepción de los primeros candidatos debería haber arrancado en julio de 2023, pero la integración de la herramienta informática pertinente, la organización y los trámites burocráticos demoraron su puesta en marcha.

El Negrín ultima los preparativos para también poner en marcha la iniciativa

Fue en febrero de 2023 cuando la entonces directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Elizabeth Hernández, informó de que la comunidad se había sumado a la propuesta de la Separ.

En ese momento, aseguró que tanto el Hospital Doctor Negrín como el Insular se encontraban entre los centros participantes. Tres meses después, la Consejería de Sanidad adelantó que también se incorporarían los hospitales Nuestra Señora de Candelaria y el Universitario de Canarias.

Según confirmaron el pasado viernes a este medio fuentes del Negrín, el centro ya está ultimando los preparativos para iniciar el proyecto, y el ensayo piloto se realizará con la población adscrita al centro de salud de Gáldar. Los hospitales de Tenerife, en cambio, no tienen previsto sumarse a este estudio.

«Estamos muy satisfechos porque, por fin, el proyecto haya podido salir adelante. Sin embargo, no hay que olvidar que el mejor screening es no fumar», concluye Delvys Rodríguez, quien confía en que la acción también ayude a muchas personas a dejar el tabaco.

El proyecto Cassandra nació con el propósito de demostrar la viabilidad del cribado de cáncer de pulmón en el país, contribuir con la detección precoz y reducir la mortalidad. Su desarrollo permitirá estudiar su eficacia y la rentabilidad de implantar un screening poblacional de esta neoplasia.