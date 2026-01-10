3.000 balizas V-16 activadas al día, cero multas: balance de los primeros 10 días de la medida

El pasado 31 de diciembre, los triángulos de emergencia pasaron oficialmente a ser historia. La baliza V16 es el nuevo sistema obligatorio de señalización de averías y accidentes en las carreteras españolas. Aunque la obligatoriedad de llevar el dispositivo entró en vigor el 1 de enero, las balizas ya se estaban utilizando antes de esa fecha. Según ha confirmado la Dirección General de Tráfico a EL PERIÓDICO, "durante el mes de noviembre ya las usaron 425 conductores que tuvieron una incidencia en carretera y el 31 de diciembre esa cifra creció hasta los 1.500". Desde entonces, el incremento es sustancial. La última cifra oficial recogida por la DGT data del 2 de enero y eleva el número de balizas activadas ese día a 2.946.

Este próxima semana se harán públicos los datos de los dispositivos activados durante los días posteriores al 2 de enero, pero desde la DGT cifran "en aproximadamente unas 3.000 las balizas activadas a diario en España, que permiten dar aviso de su incidencia a través de los navegadores y en aquellos puntos donde hay paneles de mensaje variable". Atendiendo a estas estimaciones, este sábado, cuando se cumplen 10 días de la entrada en vigor de la medida habría ya 26.946 balizas en las carreteras.

Ni a la DGT ni a Trànsit le constan que se hayan impuesto sanciones por no usar la baliza

Una cifra en aumento que contrasta con el número de multas impuestas a conductores que no llevan en sus vehículos las balizas obligatorias: hasta nuevo aviso, cero multas, como anunció este pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el balance de siniestralidad en las carreteras españolas durante el año 2025.

La DGT ha confirmado a este diario que todavía no se ha sancionado a ningún conductor por este motivo. En el Servei Català de Trànsit, cuyo director, Ramon Lamiel, había insinuado que Cataluña empezaría a multar desde el primer día, tampoco constan que en estos primeros días se hayan impuesto multas por no llevar las balizas.

"La policía será flexibles y primará la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo" DGT

Este periodo de gracia es virtual; existe solamente a efectos prácticos, pero no existe ningún decreto que determine dicha moratoria o que establezca cuánto tiempo durará. Ni el director de la DGT, Pere Navarro, ni el ministro Marlaska han querido poner fecha al fin de esta moratoria. Solamente han asegurado que los agentes no sancionarán "durante un periodo razonable de tiempo" y sí harán pedagogía con los conductores (recordarles la obligatoriedad de adquirir dicho dispositivo".

Las polémicas surgidas en torno a la V16 en los días previos a su entrada en vigor, muchas de ellas relacionadas con la homologación, han llevado a la Administración a abordar la implantación con cierta flexibilidad y a sustituir las sanciones por concienciación.

Cuando ese periodo de gracia a acabe, las multas por no señalizar un accidente con la V-16 ascenderá a 80 euros. Pero desde la DGT insisten a este diario que "tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo, porque nuestro objetivo no es sancionador ni el afán recaudatorio; lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas".

El bulo del marcapasos

La entrada en vigor de la medida ha venido acompañada de bulos diversos de los que la DGT ha querido salir al paso: no ha lanzado un aviso para alertar sobre las hipotéticas 'grúas pirata', ni las balizas afectan a los marcapasos: "No consta ninguna incidencia al respecto. La baliza V-16 está diseñada para ser colocada sobre el techo del vehículo, no en el pecho del conductor", señalan.

Tráfico e Interior insisten en subrayar el factor de la seguridad a la hora de defender el uso de las balizas. "La V-16 no es una ocurrencia, es un proyecto que se inició hace más de diez años, tramitado y aprobado mediante real decreto con el consiguiente proceso de consulta y participación de las 85 entidades que forman parte del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, y con informes favorables de todos los ministerios afectados, de la Agencia Estatal de Protección de Datos y del Consejo de Estado", recuerdan. Marlaska recordaba que cada año mueren en España unas 25 personas al salir del vehículo para señalizar un accidente.

Esta medida es pionera en el mundo. Albert Puigdemont, portavoz del RACC han explicado a este diario que "hay países que ya han retirado la obligatoriedad de llevar triángulos, como Reino Unido o Países Bajos, pero no han puesto en marcha ninguna alternativa. Por tanto, la baliza española es ahora la mejor de las opciones. Es mejorable, por supuesto, y en eso se ha de trabajar. Pero de momento no hay una alternativa que la supere". De hecho, hay países, como el propio Reino Unido, que están a la expectativa de cómo funcionan las V-16 en España para valorar si adoptan una medida similar.