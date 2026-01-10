Canarias impulsa un sello para distinguir los planes de igualdad en empresas

Canarias estrenará un certificado de igualdad para reconocer a aquellas empresas que adopten medidas dirigidas a mejorar la inclusión laboral desde un enfoque de valor compartido. Se trata de la Norma Equality 2030 de Igualdad y Diversidad, desarrollada por el despacho de abogados Tovar Equality en colaboración con la Cátedra de Valor Compartido, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se presentará el próximo 28 de enero y pretende consolidarse como un modelo de referencia internacional para acreditar el compromiso de las entidades.

La ley española obliga a las empresas a cumplir determinados protocolos en materia de igualdad, con medidas de formación y de protección al colectivo LGTB. Sin embargo, el certificado busca ir más allá de las obligaciones estatales y reconocer a aquellas entidades que aplican medidas adicionales, como planes de salud con perspectiva de género.

Su impulsora, la letrada Patricia Martín Tovar, asegura que el sello va dirigido a reconocer cuáles son las empresas que cumplen con los protocolos de igualdad y se comprueba que siga siendo así al cabo de un tiempo. "Que tengan un plan no significa que estén cumpliendo en la práctica porque muchas lo elaboran y luego se quedan en el olvido", señala.

La presentación del proyecto tendrá lugar el próximo 28 de enero en el Hotel Santa Catalina

La presentación del proyecto tendrá lugar en el Hotel Santa Catalina, en un foro que pretende reunir miradas académicas, jurídicas y empresariales en torno a los principales retos actuales en materia de igualdad, inclusión y sostenibilidad.

El encuentro nace con la intención de consolidarse como un espacio de análisis y difusión de buenas prácticas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "La igualdad se plantea no solo como una exigencia normativa, sino como una palanca de sostenibilidad y competitividad para las organizaciones", señalan los impulsores del evento.

Conferencias y mesa redonda

La letrada y directora del despacho impartirá una conferencia sobre los desafíos en materia de igualdad, en la que abordará los cambios normativos, sociales y organizativos que están redefiniendo las políticas en empresas e instituciones.

A continuación, una mesa redonda reunirá a representantes de diversas entidades para compartir experiencias reales y buenas prácticas en igualdad y diversidad, poniendo el foco en la gestión del talento, la inclusión de colectivos infrarrepresentados y la integración de la perspectiva de género en la cultura corporativa.

"Las empresas y administraciones están llamadas a demostrar con evidencias su apuesta por la igualdad, no solo por responsabilidad social, sino porque se ha convertido en un criterio de confianza, reputación y competitividad", apuntan los creadores del sello.