Bengalas, alcohol y decoración, trío que convierte locales en ratoneras

El fuego, el humo y el pánico forman una combinación especialmente peligrosa cuando se dan en un espacio cerrado y con aforo completo. El reciente incendio registrado en un local de ocio en Suiza, que dejó 40 muertos y 119 personas heridas, ha vuelto a poner el foco sobre una práctica que, aunque asociada a celebraciones, entraña un riesgo elevado: el uso de bengalas y elementos pirotécnicos en interiores. En Canarias, los servicios de emergencia advierten de que el peligro no es teórico y que una chispa puede desencadenar una situación crítica en cuestión de segundos.

Luis Castro, bombero oficial del Consorcio de Tenerife, explica que una bengala en un local cerrado «facilita enormemente la propagación del fuego», especialmente por las condiciones del entorno. «En exteriores la chispa se disipa, pero en un recinto cerrado los gases combustibles se acumulan y entran en rangos de inflamabilidad», señala. A su juicio, el problema no es solo la llama, sino el comportamiento del fuego cuando encuentra materiales habituales en bares y discotecas.

Según detalla, «prácticamente todos los elementos que se utilizan hoy en día pueden convertirse en combustibles con cierta temperatura», desde textiles hasta mobiliario moderno. En estas condiciones, añade, el humo se convierte en el principal enemigo. «En los incendios la mayoría de las víctimas no mueren por quemaduras, sino por intoxicación», subraya.

Minutos decisivos

El margen de reacción en un local lleno de gente es muy limitado. Castro advierte de que, cuando el fuego y el humo comienzan a propagarse, «el tiempo para evacuar con seguridad es muy reducido», y cualquier retraso puede tener consecuencias graves. A esto se suma el riesgo de pánico colectivo, que puede provocar avalanchas o bloqueos en las salidas de emergencia.

Desde el punto de vista operativo, el bombero insiste en que la prevención es clave. «La primera medida básica es no usar bengalas», afirma de forma tajante. Aunque existen elementos pirotécnicos de muy baja peligrosidad, recalca que su uso en interiores está sujeto a condiciones muy estrictas y, en la práctica, no debería producirse en locales de ocio.

Prohibición general y excepciones

En esa misma línea se expresa José Felipe Santana, jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de San Bartolomé de Tirajana, quien recuerda que el uso de fuego y pirotecnia en espacios cerrados está prohibido con carácter general, aunque la normativa contempla excepciones muy concretas. «En interiores no se puede usar fuego salvo casos muy excepcionales y con autorización expresa», señala, precisando que esas condiciones no son compatibles con celebraciones espontáneas ni con locales de ocio con público.

Desde su experiencia al frente de uno de los servicios de bomberos con mayor presión turística de Canarias, Santana incide en que cualquier elemento que introduzca llama o calor en interiores incrementa de forma innecesaria el riesgo, especialmente cuando concurren aforos elevados, consumo de alcohol y materiales combustibles. A su juicio, el problema no es solo la bengala, sino todo lo que la rodea: decoración, techos, cortinas, mobiliario y la reacción del público ante una situación inesperada.

El jefe del SEIS advierte además de que muchos locales que operan correctamente desde el punto de vista administrativo pueden dejar de cumplir las condiciones de seguridad si introducen cambios puntuales durante celebraciones o eventos especiales. Añadir elementos festivos, modificar la iluminación o permitir el uso de fuego altera las condiciones para las que se concedió la licencia y multiplica el riesgo en caso de incidente.

Santana recuerda que en Canarias ya se han producido episodios relacionados con el uso de fuego en contextos festivos, lo que demuestra que no se trata de un escenario hipotético. Desde su punto de vista, estos casos evidencian la necesidad de extremar la vigilancia y de que los responsables de los locales asuman que la seguridad no es compatible con determinadas prácticas, por muy normalizadas que estén socialmente.

Normativa y control

El jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, apunta que en España existe normativa suficiente, pero reconoce que el problema está en el control y en la evolución de los locales una vez obtenida la licencia. «Los locales van cambiando de decoración dependiendo de la época del año y no hay revisiones activas periódicas», explica.

Grillo introduce un concepto clave: la carga de fuego. «Si se incrementa con adornos, materiales combustibles o decoraciones no previstas en la licencia inicial, el local deja de cumplir las condiciones con las que se autorizó su apertura», advierte. En este sentido, considera necesario mejorar el nivel de exigencia administrativa y, sobre todo, reforzar la pedagogía con los propietarios.

Responsabilidad empresarial

Para el jefe de Emergencias, la responsabilidad de los dueños de los locales es «muy alta», especialmente si permiten o promueven este tipo de prácticas. «Si tú organizas o dejas pasar una actividad con fuego, tienes que tener todas las medidas preparadas; el problema es cuando hay chispa y además materiales que pueden arder», señala.

Grillo insiste en que no basta con tener detectores de humo o salidas señalizadas si, en la práctica, se bloquean puertas, se apilan cajas o se sobrepasa el aforo. «Muchas veces el afán de recaudar incrementa los riesgos», apunta, y subraya que las inspecciones deberían ser más frecuentes y, en muchos casos, sorpresivas.

Avisar al 112

Otro de los aspectos que preocupa a los servicios de emergencia es la reacción del público ante una situación de riesgo. Grillo alerta de que cada vez es más habitual que la gente saque el móvil para grabar en lugar de avisar. «Si nadie llama al 112, la respuesta se retrasa», advierte. «Más vale que entren diez llamadas a que no entre ninguna», puntualiza.

A este escenario se suma la dificultad de actuar cuando el fuego se inicia en un entorno festivo, con música alta, iluminación reducida y consumo de alcohol. Los servicios de emergencia coinciden en que estos factores ralentizan la percepción del peligro y dificultan una evacuación ordenada, justo en los primeros minutos, cuando la reacción es determinante.

Planes preventivos de protección

Los profesionales insisten también en la importancia de los planes de autoprotección, que no deben limitarse a un documento administrativo. La formación del personal, el conocimiento real de las vías de evacuación y la eliminación de obstáculos son elementos clave para ganar tiempo en una emergencia. «La diferencia entre un susto y una tragedia suele estar en cómo se actúa al principio», recuerdan.

El consenso entre los profesionales es claro: el uso de bengalas en interiores no es una anécdota festiva, sino un factor de riesgo evitable. Lo ocurrido en Suiza sirve como advertencia de lo que puede suceder cuando fuego, materiales combustibles y falta de control coinciden en un espacio cerrado. En Canarias, los expertos coinciden en que la prevención, la responsabilidad empresarial y la concienciación ciudadana son las claves para que no se repita una tragedia similar.