El cardiólogo José Abellán lanza un aviso sobre la baliza V16: por qué las personas con marcapasos deben extremar la precaución

Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, la baliza V16 ha generado diferentes debates y uno de ellos relacionado con la salud cardiovascular.

El cardiólogo José Abellán, más conocido en redes sociales como @doctorabellan, ha alertado sobre como los nuevos sistemas de emergencia "pueden interferir con marcapasos y desfibriladores".

El objetivo del doctor es informar y prevenir a la ciudadanía, ya que "en España, estimamos que más de 300.000 personas viven con un marcapasos y alrededor de 60.000 con un desfibrilador implantable. Son dispositivos que, mantienen el ritmo del corazón y, en muchas ocasiones, salvan vidas", comenta el especialista".

El imán, el verdadero problema

Tal y como explica el especialista, el riesgo no está en la antena ni en el sistema de geolocalización de la baliza V16, sino en el imán potente que incorporan los modelos para que el sistema de emergencia quede fijo en el techo de los vehículos

Estos imanes generan un campo magnético que puede ser detectado pro los dispositivos cardiacos implantados. De hecho, "los cardiólogos nos servimos de esos campos magnéticos para revisar o programar estos dispositivos", asegura.

Un hombre coloca una baliza V16 / MANU MITRU

Qué pasa cuando el imán se acerca demasiado al pecho

Cuando un marcapasos o un desfibrilador detecta un imán potente, entra en lo que se conoce como modo magnético. Cuando este ocurre, el dispositivo "se reconfigura temporalmente y se vuelve “sordo” a la actividad eléctrica del corazón", es decir, deja de responder a la actividad eléctrica natural del corazón mientras el campo magnético está presente.

El doctor aclara un aspecto clave, "el dispositivo no se daña, ni se rompe, pero se “reconfigura” mientras está el imán encima".

El riesgo al "colocar la baliza con imán justo sobre el pecho, encima del marcapasos o del desfibrilador, especialmente en una situación de estrés", explica.

Dos recomendaciones

"Desde el punto de vista médico, el riesgo es bajo y comparable al de otros dispositivos con campos magnéticos que usamos a diario, como un microondas". Sin embargo, el cardiólogo ofrece dos recomendaciones sencillas.