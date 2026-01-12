TEMPORAL EN EL NORTE DE ESPAÑA
Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje en Santander
El comandante de un Airbus 320 de Vueling realizó un 'go round', haciendo que la nave tocara suelo para volver a despegar, en el aeropuerto Seve Ballesteros, debido a los fuertes vientos
Un piloto de Vueling se vio obligado a realizar ayer una excepcional maniobra, conocida como 'go round', para abortar un aterrizaje en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander debido a que los fuertes vientos le impidieron ejecutar un aterrizaje normal.
La espectacular maniobra, granada por AR Allende y difundida en las redes sociales por la asociación Los Amigos de Parayas -un colectivo que divulga detalles del aeropuerto santanderino-, consiste en que el piloto interrumpe el aterrizaje, incluso habiendo tocado tierra como en este caso, para volver a despegar para tratar de que el aterrizaje sea más seguro.
Pese a lo aparatoso de la maniobra, se trata de un procedimiento previsto en todos los manuales de operación y es parte fundamental del entrenamiento de los pilotos.
Tal y como informó El Diario Montañés, el avión de pasajeros Airbus 320 de Vueling procedía de Barcelona y pudo aterrizar posteriormente por la otra cabecera de la pista con normalidad.
Durante la maniobra 'go round', la tripulación ejecuta una serie de acciones normalizadas, como el aumento de potencia, el ascenso controlado y la reconfiguración del avión (flaps, tren de aterrizaje), siempre bajo criterios de seguridad y comunicación con el control de tráfico aéreo (ATC).
El go-round o "aproximación frustrada" se produce cuando hay condiciones meteorológicas adversas, obstrucciones en pista o problemas en los sistemas de aterrizaje
Eso es justo lo que se ve en el vídeo grabado por AR Allende y que difundieron en sus redes sociales los Amigos de Parayas. Fue este domingo, con el Airbus 320 de Vueling que venía de Barcelona. El avión aterrizó posteriormente por la otra cabecera de la pista sin novedad.
