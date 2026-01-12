El gobierno canario condena el asesinato machista de Czarina C.

La violencia machista volvió a golpear a Canarias a comienzos de año con el asesinato de Czarina C., presuntamente a manos de su marido, el pasado 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria. El crimen, que se convirtió en el primero de estas características en el Archipiélago en 2026, motivó este lunes una concentración institucional frente a la sede de Presidencia del Gobierno canario, encabezada por el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y respaldada por consejeros y consejeras del Ejecutivo.

El acto arrancó con un minuto de silencio en memoria de la víctima, al que siguió la lectura de un manifiesto a cargo de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado. En el texto, el Gobierno expresó su «condena más firme» ante un asesinato que, según se expuso, no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una manifestación extrema de la violencia estructural que sufren las mujeres.

Candelaria Delgado durante la lectura del manifiesto. / Mauricio del Pozo

Un minuto de silencio

Durante la lectura, Delgado trasladó el apoyo del Ejecutivo a la familia y al entorno de la víctima y apeló a la unidad institucional y social frente a esta lacra. El manifiesto incidió en la necesidad de mantener una respuesta coordinada desde todas las administraciones y recordó que la lucha contra la violencia machista debe ser «constante y prioritaria», tanto desde la prevención como desde la protección a las mujeres en riesgo.

Tras el acto, la consejera atendió a los medios en un breve canutazo en el que insistió en la gravedad de lo ocurrido y en la importancia de no bajar la guardia. Delgado señaló que la violencia machista no entiende de fechas ni de contextos y subrayó que cada asesinato supone un fracaso colectivo que obliga a revisar los mecanismos de protección existentes.

El crimen

Czarina C. fue hallada sin vida en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, donde convivía con su presunto agresor. Según las investigaciones, el hombre fue detenido como principal sospechoso del crimen. La mujer había denunciado previamente malos tratos y figuraba en el sistema de seguimiento policial, aunque el caso no estaba considerado de riesgo extremo en el momento de los hechos.

Este contexto ha reabierto el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección y seguimiento, una cuestión que ya había sido objeto de críticas tras otros asesinatos machistas ocurridos en años anteriores. Desde el Gobierno canario, Delgado defendió que los protocolos se activan cuando existen indicios, pero reconoció la complejidad de detectar todas las situaciones de peligro.

Revisión y prevención

La consejera remarcó que cada caso de violencia machista obliga a analizar qué ha fallado y a reforzar las medidas de prevención. En este sentido, recordó que Canarias cuenta con recursos específicos de atención a las víctimas, pero insistió en que la implicación social es clave para detectar señales de alerta y acompañar a las mujeres que sufren violencia.

El presidente Fernando Clavijo, que participó en el acto junto al resto del Ejecutivo, trasladó también el compromiso del Gobierno con la erradicación de la violencia machista y con el fortalecimiento de las políticas públicas de igualdad. La presencia de los distintos consejeros y consejeras quiso escenificar una respuesta unitaria ante un crimen que ha vuelto a sacudir a la sociedad canaria.

Una realidad persistente

El asesinato de Czarina C. se suma a una larga lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España y en Canarias. Las instituciones recuerdan que la violencia machista es una realidad persistente que requiere una respuesta sostenida en el tiempo, más allá de los gestos simbólicos.

Desde el Ejecutivo autonómico se reiteró el llamamiento a utilizar los recursos disponibles y a denunciar cualquier situación de violencia. La concentración celebrada en Presidencia quiso ser, además de un acto de duelo, una llamada de atención sobre una lacra que sigue cobrándose vidas y que exige una respuesta firme desde todos los ámbitos de la sociedad.