De Madrid a una parroquia de Asturias: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación

Casi doscientos años de historia reciben a los conductores que alcanzan Cornellana, en el concejo asturiano de Salas, desde la entrada del puente que cruza el río Narcea. Se trata de la casa de postas, histórico inmueble levantado en 1835 por Ramón Secades y que, desde hace años, buscaba nuevo propietario. Buscaba, puesto que sus nuevos dueños ya trabajan desde hace semanas en la infraestructura, especialmente en el tejado, el cual se encuentra prácticamente restaurado y a punto de colocar las nuevas tejas tras garantizar la impermeabilidad del techo.

"Cuando vi la casa, no sabía que el techo estaba tan mal, pero me enamoré de las columnas y de la fachada. Me atrajo mucho su estilo", declaró Heder Loaiza, nuevo propietario de la casa de postas de Cornellana junto a su pareja, Andrea Villada. Ambos, además de ser los nuevos dueños del inmueble son los encargados de rehabilitar el edificio y es que cuentan a su favor con que son profesionales del sector con varios proyectos aún pendientes en Madrid, localidad desde la que llegaron en busca de "tranquilidad".

"Nos decidimos a venir a Cornellana porque es un pueblo muy tranquilo y el entorno es precioso", confesó Villada, quien mostró su ilusión por realizar de forma definitiva el traslado desde la capital una vez su vivienda esté lista para acogerlos. Además, el descubrimiento de la casa de postas de Cornellana fue casi de casualidad, puesto que, tras visitar una vivienda en Cudillero "que no estaba como en las fotos", en su camino de regreso pasaron por delante del inmueble casi bicentenario, que enamoró a ambos por su fachada: "Llamé por teléfono y la compré sin dudarlo".

Estado actual de la casa de postas de Cornellana tras el inicio de la rehabilitación. / Christian García

La razón del cambio de aires y del inicio de una nueva vida en Asturias se basó por la necesidad de la pareja de dejar atrás "el estrés del ida y vuelta de Madrid". "Uno gasta mucho tiempo para ir y volver al trabajo. Aquí, en cambio, creo que vamos a estar mucho mejor", añadió Villada.

En concreto, la pareja de rehabilitadores calcula que el plazo para finalizar las obras básicas del inmueble será de tres meses, parte de los cuales ya han transcurrido, y tanto Villada como Loaiza confían en no tener que ampliar. "Esperamos no tardar más, pero los permisos nos lo demoraron bastante", detalló Loaiza, quien, además, también tiene que hacer viajes de regreso a Madrid para atender a los clientes con los que tiene aún proyectos pendientes.

"Tenemos una agenda de trabajo, pero por ahora no queremos coger nada más. Lo primero que queremos es terminar las obras para poder instalarnos y no tener que gastar más en alquiler", añadió Villada.

La pareja, llegada desde Madrid pero originaria de Ecuador -él- y de Colombia -ella-, miran también al futuro en Cornellana, donde esperan poder tener una vida apacible y alejada del ruido urbano. Por ello, ambos afirman que ya han tenido ofertas para hacerse cargo de nuevas obras de rehabilitación de edificios y viviendas en la zona, aunque priorizan su propio hogar: "Hemos preferido esperar un poco. No nos gusta comprometernos sin tener las cosas claras, es mejor ir despacio para poder atender a cada uno como es necesario".

Además, la pareja no vendrá sola, puesto que con ambos llegarán la madre de Loaiza y dos de los tres hijos de Villada, de 13 y 9 años, quienes podrían iniciar una nueva vida en Cornellana. "El tiempo, el entorno, la cercanía de las playas... Nos gusta mucho", destacó Villada, quien además puso el foco en la salud de su familia: "Aquí no hay tanta contaminación como en Madrid. Allí todo son coches y lo que queremos es que los niños crezcan en un ambiente tranquilo y sano, donde puedan jugar libremente y, además, montar una huerta y un corral con gallinitas, que teníamos planeado ya", concluyó.