La presión asistencial obliga a suspender cirugías en el Hospital Insular

La elevada presión asistencial obligó a cancelar este martes algunas cirugías en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Así lo confirmaron fuentes del complejo grancanario, que además indicaron que el centro ya ha activado su plan de contingencia para hacer frente a la situación. También se ha empezado a agilizar los circuitos de ingreso desde el área de Urgencias, donde entre las 8.00 horas del pasado lunes y las 8.00 horas de la última jornada fueron atendidos 300 pacientes.

«Hay pacientes en los pasillos, pero al menos, de momento, las camas no llegan a los ascensores, como ha sucedido en otras ocasiones», afirmó el presidente de la Asamblea 7 Islas, Octavio Sánchez.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín también ha tenido que recurrir a su plan de contingencia, pues la actividad en Urgencias se ha visto incrementada de forma considerable en las últimas semanas. De hecho, por el área ya han llegado a pasar más de 300 personas en estos días. ¿La causa? La circulación de las enfermedades respiratorias.

Medidas

Entre las medidas que se han establecido en el complejo de referencia del área norte de la Isla, destacan el refuerzo de la plantilla de Urgencias con hasta cuatro o cinco enfermeros, o bien, la misma cifra de auxiliares de enfermería, de forma diaria y por turnos; la incorporación de profesionales de servicios como Neumología y Medicina Interna; y el incremento de camas en el servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO), hasta alcanzar las 45.

Tal y como precisaron las mismas fuentes, la actividad del servicio de Urgencias de este hospital experimentó un aumento de un 4% en el transcurso de 2025 con respecto al año anterior.