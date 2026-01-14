Los precios del parquin del Hospital Insular y Materno Infantil de Gran Canaria asfixian a sus trabajadores: el abono sube un 26% desde 2020

Las tarifas del parquin del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil (Chuimi) asfixian cada vez más a los trabajadores. Solo en el transcurso de dos años, el precio del abono de 200 horas mensuales –uno de los más solicitados por los empleados– ha subido 4,30 euros, al pasar de 69,95 euros en 2024 a 74,25 euros este mes, 2,20 euros más que en enero de 2025. «A pesar de las reclamaciones que hemos presentado, la cuantía sigue subiendo año tras año. Muchos dependemos del coche para venir a trabajar y no tenemos otra alternativa para aparcar por la zona», manifiesta una sanitaria que prefiere preservar su anonimato.

El incremento es aún más acusado si se compara con la cuantía que se encontraba fijada en enero de 2020, cuando el mismo plan costaba 58,85 euros, un 26% menos que en la actualidad. No obstante, la escasez de opciones ha hecho que todos los abonos se encuentren agotados. «Hasta hace poco, había una lista de espera que permitía asignar abonos a los empleados que estuvieran interesados a medida que se fueran liberando. Ahora se ha eliminado, y los nuevos usuarios tienen que pagar 108 euros, con la posibilidad de acogerse a una reducción con el paso del tiempo», relata la profesional.

El precio por hora también ha aumentado. De hecho, los primeros 60 minutos tienen un coste de 2,58 euros, 12 céntimos más que en 2024. El máximo diario se sitúa en 18,95 euros. «No hay derecho a que los pacientes tengan que pagar estas cantidades tan desorbitadas. En algunos centros comerciales ofrecen hasta tres horas de cortesía. ¿Cómo es posible que en un hospital no se conceda ningún margen y que, además, se apliquen tarifas tan altas?», cuestiona la empleada.

Para los familiares de los pacientes que necesitan permanecer ingresados durante varios días en el complejo existen otras tarifas: tres días de estacionamiento por 36,25 euros; siete días por 51,75 euros; 15 días por 78,65 euros; y 30 días por 122,50 euros. Cabe recordar que este parquin es titularidad del Cabildo de Gran Canaria, pero se encuentra gestionado por una empresa privada. Ahora bien, las cuotas son mucho más elevadas que las que estipula la compañía que asume la gestión del aparcamiento del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde el precio de la hora es de 1,22 euros desde hace años y el importe máximo por día es de 9,75.

Planes más asequibles

Además, para los trabajadores, el abono de 190 horas mensuales tiene un coste de 28,50 euros, una cuantía que tampoco ha sufrido cambios en los últimos años. Las familias de los pacientes también pueden acogerse a planes mucho más económicos, que abarcan desde los 14 euros hasta los 47,70, en función del tiempo y de la franja horaria en la que se haga uso de las instalaciones.

Más allá de los precios establecidos en el parquin del Insular-Materno, otros de los asuntos que preocupan a los trabajadores del complejo grancanario son las malas condiciones en las que se encuentra el espacio y la falta de seguridad.

Tal y como relata la misma sanitaria, es frecuente que el ascensor se encuentre fuera de servicio, o bien, en condiciones insalubres. «Muchos indigentes hacen sus necesidades en el ascensor o en cualquier zona del aparcamiento. También ha habido robos, tanto dentro del parquin como en las habitaciones de algunos pacientes», denuncia.

Hay que señalar que el pasado año fueron reportadas diferentes sustracciones de objetos personales en las plantas hospitalarias. También fueron forzados algunos cajetines de recaudación de televisores y máquinas expendedoras. Incluso la capilla del complejo sufrió hurtos.

«Tenemos que tener muchísima precaución. La sensación de inseguridad es constante y, además, no es la primera vez que presenciamos peleas y tenemos que avisar a la policía», anota la afectada.

"Un robo a mano armada"

Para el presidente de la Asamblea 7 Islas, Octavio Sánchez, los precios que contempla el aparcamiento del Insular-Materno constituyen «un robo a mano armada» y son «inadmisibles» en cualquier hospital, y más aún en un complejo en el que hay pacientes pediátricos. «Ya hemos llevado el asunto al Parlamento de Canarias, hemos presentado escritos a la empresa anterior que lo gestionaba y hemos mantenido reuniones con el Cabildo», recuerda. Por otra parte, desde el sindicato Asaca apuestan por emprender medidas para que el espacio sea expropiado en beneficio del interés público.