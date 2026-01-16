Disminuye la incidencia de la gripe y Canarias baja al escenario uno

La incidencia de la gripe disminuyó entre 5 y el 11 de enero en el Archipiélago por tercera semana consecutiva, según desvela el último informe publicado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), lo que ha llevado a las Islas a bajar al escenario uno de riesgo epidemiológico.

Con base en el documento, la tasa de síndrome gripal se situó en este período en los 156,7 casos por cada 100.000 habitantes, 7,1 puntos menos que en los siete días previos. No obstante, desde el citado órgano del Ejecutivo autonómico recuerdan que hay que interpretar con cautela este descenso, pues ha coincidido con varios días festivos. En este nivel, se recomienda que las personas con síntomas respiratorios hagan uso de la mascarilla, y que los sanitarios que estén en contacto con estas personas les recuerden que deben minimizar sus interacciones sociales.

Otros síndromes

En general, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas disminuyó 16,8 puntos, al pasar de los 920,6 casos por cada 100.000 habitantes a los 903, 8. No obstante, las tasas de bronquiolitis y la de Covid-19 aumentaron 0,5 puntos y quedaron cifradas en 5 y 1,5, respectivamente.

En cuanto a los ingresos, hay que decir que la tasa provisional de hospitalización se situó la pasada semana en 8,2 cuadros por cada 100.000 habitantes, si bien tras consolidar las cifras de la semana previa, el dato alcanzó los 19,9 –un punto menos que entre el 22 y el 28 de diciembre.

Cabe destacar que la vacunación contra la gripe continúa avanzando. De hecho, los profesionales del SCS ya han administrado 254.858 dosis de los compuestos, lo que se traduce en un 14,5% más que en el mismo período de la campaña anterior.