Las redes sociales cambian el perfil delictivo del menor: se dispara la revelación de secretos

Desde hace años, el escenario delictivo ha cambiado: Internet y el ámbito digital se han convertido en los protagonistas de la criminalidad convencional. Las estafas informáticas son ya –y con bastante diferencia– el delito más frecuente en Vigo y el acoso escolar cambió el patio del recreo por las redes sociales, lo que también ha afectado al perfil de la delincuencia en menores de edad. Basta con mirar las estadísticas de ejecución de medidas judiciales impuestas a menores a cargo de la Consellería de Política Social para apreciar un cambio de tendencia.

Delitos como lesiones, amenazas o violencia doméstica siguen en lo más alto de la tabla de las tipologías delictivas cometidas por adolescentes de entre 14 a 18 años con 316, 211 y 143 medidas impuestas respectivamente a lo largo de 2024. Estas cifras se han mantenido estables en años anteriores, no así el de otra infracción que, solo con respecto a 2023, se ha duplicado: el delito de revelación de secretos.

De 5 a 30 en un lustro

Según el balance de Política Social, durante el 2024 se impusieron hasta 30 medidas por la comisión de delitos relativos a la difusión de imágenes, grabaciones o datos personales de terceras personas sin su consentimiento. Un año antes, esta cifra era de 16. En 2020 solo se contabilizaron 5 mientras que en 2021 se ejecutaron 10 medidas reeducativas por la comisión de este tipo de delitos contra la intimidad por parte de jóvenes menores de edad.

Buena parte de este repunte en los delitos de revelación de secretos –que según su gravedad o el tipo de publicación y datos puede variar el tipo de pena– está las redes sociales: el enganche de los menores a la publicación de imágenes de compañeros o incluso parejas, o yendo un poco más allá, el montaje de fotografías con inteligencia artificial (IA) vulnera por completo la intimidad de la o las víctimas.

Montaje con IA

Sin ir más lejos, el pasado mes de julio, en Valencia, la Guardia Civil instruyó diligencia contra un menor por delito de corrupción de menores y revelación de secretos por crear fotos de desnudos de sus compañeras con IA.

Las víctimas informaron a los investigadores que reconocían las imágenes, ya que estaban publicadas en sus redes sociales, pero alegaron que en las originales aparecían vestidas.

La Guardia Civil sospechó que podría tratarse de un caso de manipulación mediante algún tipo de aplicación móvil de inteligencia artificial, ya que el grado de realismo era tal que, alguien que no conociera personalmente a las víctimas, pensaría que se trataba de fotografías reales.

Al tratarse de víctimas menores de edad, la investigación concluye que podría tratarse de un ilícito penal de corrupción de menores, consistente en la producción de fotografías de índole sexual en las que aparecen menores de edad; así como otro de revelación de secretos al ser difundidas las imágenes a terceras personas.