El cardiólogo José Abellán lanza un aviso sobre la baliza V16: por qué las personas con marcapasos deben extremar la precaución
El cardiólogo José Abellán ha compartido en sus redes sociales qué ocurre con las nuevas balizas V16 y el corazón
Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, la baliza V16 ha generado diferentes debates y uno de ellos relacionado con la salud cardiovascular.
El cardiólogo José Abellán, más conocido en redes sociales como @doctorabellan, ha alertado sobre como los nuevos sistemas de emergencia "pueden interferir con marcapasos y desfibriladores".
El objetivo del doctor es informar y prevenir a la ciudadanía, ya que "en España, estimamos que más de 300.000 personas viven con un marcapasos y alrededor de 60.000 con un desfibrilador implantable. Son dispositivos que, mantienen el ritmo del corazón y, en muchas ocasiones, salvan vidas", comenta el especialista".
El imán, el verdadero problema
Tal y como explica el especialista, el riesgo no está en la antena ni en el sistema de geolocalización de la baliza V16, sino en el imán potente que incorporan los modelos para que el sistema de emergencia quede fijo en el techo de los vehículos
Estos imanes generan un campo magnético que puede ser detectado pro los dispositivos cardiacos implantados. De hecho, "los cardiólogos nos servimos de esos campos magnéticos para revisar o programar estos dispositivos", asegura.
Qué pasa cuando el imán se acerca demasiado al pecho
Cuando un marcapasos o un desfibrilador detecta un imán potente, entra en lo que se conoce como modo magnético. Cuando este ocurre, el dispositivo "se reconfigura temporalmente y se vuelve “sordo” a la actividad eléctrica del corazón", es decir, deja de responder a la actividad eléctrica natural del corazón mientras el campo magnético está presente.
El doctor aclara un aspecto clave, "el dispositivo no se daña, ni se rompe, pero se “reconfigura” mientras está el imán encima".
El riesgo al "colocar la baliza con imán justo sobre el pecho, encima del marcapasos o del desfibrilador, especialmente en una situación de estrés", explica.
Dos recomendaciones
"Desde el punto de vista médico, el riesgo es bajo y comparable al de otros dispositivos con campos magnéticos que usamos a diario, como un microondas". Sin embargo, el cardiólogo ofrece dos recomendaciones sencillas.
- Mantener siempre la baliza a más de 20 o 30 centímetros del pecho
- Manipularla con el brazo contrario al lado donde esté implantad el dispositivo, para aumentar la distancia de seguridad.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Isaac Trujillo, el joven grancanario fallecido en los carnavales de Tenerife, aparece en un emotivo capítulo de ‘La Reina del Flow’
- Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 comienza a latir este viernes con el Desfile Anunciador
- La UD Las Palmas viaja a Santander con toda la artillería: Miyashiro, Iker Bravo...