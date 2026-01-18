Accidente
Descarrilan dos trenes en Córdoba y alertan de varias personas heridas
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Manuel Á. Larrea
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado que dos trenes han descarrilado este domingo en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba.
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.
Según Adif, un tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en primer lugar y ha invadido la vía contigua, lo que ha causado a su vez que otro tren de la línea Madrid-Huelva se saliese de los raíles.
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
