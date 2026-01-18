HPS consolida su presencia en FITUR en un año clave para el grupo hospitalario

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) acudirá un año más a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, para consolidar su compromiso con el turismo de salud y establecer sinergias con profesionales y mercados estratégicos en el ámbito sanitario. El CEO del Grupo hospitalario, Dr. Jorge Petit, y la gerente del centro KALA by HPS y directora Comercial, Marketing y Comunicación del Grupo HPS, Eva Molina Barber, asistirán a la feria con una agenda centrada en acciones de relaciones públicas y Networking.

La presencia de Hospital Perpetuo Socorro en FITUR se produce en un momento de especial relevancia. En 2025 se consiguió un hito histórico con la obtención del certificado de hospital universitario, que permitirá al centro formar a futuros médicos y reforzar su papel como referente en la formación sanitaria en Canarias. Asimismo, el Grupo hospitalario ha sido reconocido con el certificado EFQM500+, otorgado por la European Foundation for Quality Management. HPS lo consiguió superando los 550 puntos, una de las puntuaciones más altas del país, un aval a su modelo de gestión, calidad asistencial y mejora continua.

En el ámbito de la innovación, HPS ha avanzado de forma significativa con la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la citación y gestión de agendas en la historia clínica y en numerosos procesos administrativos.

De cara a 2026, el grupo afronta importantes retos, la construcción de una nueva Unidad de Cuidados Intensivos, con el doble de camas para atender la creciente actividad de los nuevos quirófanos, y la reforma integral del servicio de Urgencias, donde actualmente se atienden más de 100.000 urgencias al año y trabajan más de 50 médicos de presencia física permanente, consolidándose como un servicio referente en Canarias.

A estos proyectos se suman la construcción de un área de quirófanos ambulatorios, la creación de una nueva área específica de Oftalmología, la incorporación de un nuevo TAC con tecnología espectral, que supondrá un salto cualitativo en el diagnóstico por imagen, y la adquisición de un robot quirúrgico, un paso decisivo para situar a HPS a la vanguardia de la cirugía privada en Canarias.

En cuanto a proyección internacional, mantiene una estrecha relación y de cooperación con distintos países, especialmente del entorno africano. HPS desarrolla su actividad internacional basada en la excelencia médica, la innovación y el intercambio de conocimiento, con especial vínculo con Mauritania, cuyos pacientes encuentran en Canarias un destino sanitario estratégico por su cercanía geográfica y la calidad del sistema asistencial.

Con su participación en FITUR, Hospital Perpetuo Socorro reafirma su apuesta por la excelencia asistencial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de su proyección nacional e internacional dentro del turismo de salud.