Tren descarrilado

"Necesitamos la colaboración de todos": la advertencia de un asistente en el tren descarrilado en Córdoba

Por el momento se han registrado diez muertos y más de un centenar de heridos en un accidente al chocar un Iryo y un Alvia en Córdoba

Un trabajador de uno de los trenes siniestrados, a los pasajeros: &quot;Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios que se mantenga pendiente&quot;

Un trabajador de uno de los trenes siniestrados, a los pasajeros: "Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios que se mantenga pendiente" / Redes sociales

Gonzalo Sánchez

València

"Necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentado". Con estas palabras, un asistente de la compañía Iryo intentaba organizar el caos en un vagón sumido en la oscuridad total. "Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche", suplicaba el operario en los instantes posteriores al violento impacto.

Ante el nerviosismo de los 300 pasajeros a bordo, el trabajador fue tajante: "Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados y que hace frío. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer". Su advertencia final, captada en el vídeo grabado por uno de los viajeros, resume la gravedad de la situación: "Si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga, tenemos que colaborar todos". El trabajador, remata con un consejo: "Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas, porque se van a necesitar luego".

El origen de la tragedia

Este relato desde el interior pone voz a la que es ya una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años en Andalucía. Por el momento hay 10 muertos y más de un centenar de heridos. El siniestro ocurrió a las 19:50 horas de este domingo en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz. El tren de Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, sufrió un descarrilamiento en su sexto vagón, invadiendo la vía contigua. Por ella circulaba el tren Alvia 2384, con destino Huelva, que impactó frontalmente contra la unidad descarrilada.

La compañía Iryo ha confirmado dos decesos en su convoy, mientras que en el Alvia se han contabilizado al menos tres víctimas mortales. Otras dos personas perdieron la vida en el lugar del impacto, elevando la cifra inicial. Además, los bomberos y la Guardia Civil continúan trabajando en la zona ya que todavía hay varias personas atrapadas entre los hierros, algunas en estado muy grave.

Despliegue de emergencias

La respuesta sanitaria ha sido inmediata. El 061 ha movilizado cinco UVIs móviles, un Vehículo de Apoyo Logístico y cuatro dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencia. En el lugar del accidente se encuentra el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, coordinando las labores de rescate con los equipos de bomberos, Policía Local y Guardia Civil que trabajan sobre el terreno.

Suspensión del tráfico ferroviario

Como consecuencia del accidente, la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece totalmente suspendida. Adif ha informado de que los trenes que operaban en la línea están siendo redirigidos a sus estaciones de origen. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, supervisa la gestión de la emergencia desde el centro de seguimiento habilitado en la estación de Atocha.

