La angustia de los familiares de la tragedia de Adamuz: Josefa volvía a Huelva junto a su hija Ana, Ricardo acompañó a sus opositores...

A las pocas horas de la tragedia, las redes sociales ya se habían llenado de imágenes de viajeros a los que sus familiares les habían perdido la pista justo en el momento en que el tren Iryo, con casi 300 pasajeros, descarriló e impactó contra el tren Alvia con dirección a Huelva, en el que viajaban 189 personas. Y, a medida que han ido avanzando las horas de este lunes, cuando se ha podido ver a la luz del día la dimensión de esta tragedia y han avanzado los trabajos de recuperación de cuerpos, muchos de estos familiares han ido compartiendo en sus perfiles el trágico desenlace: los cuerpos sin vida de sus seres queridos estaban atrapados bajo el amasijo de hierros al que ha quedado reducido parte del convoy de Alvia. Como la familia Zamorano Álvarez, vecinos de Punta Umbría, todos han muerto y se ha salvado la pequeña de 6 años, que a esta hora está ya con sus abuelos.

Pero, 24 horas después de la tragedia, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sus familiares no han podido localizar a sus familiares. La Junta de Andalucía descarta ofrecer lista de desaparecidos, según han informado fuentes oficiales. Únicamente compartirán información oficial de las personas fallecidas y de los heridos que viajaban en eso vagones, pero sin identificar.

El perfil oficial de la asociación SOS desaparecidos ha pedido a los familiares y amigos de los pasajeros desaparecidos que si tras difundir fotos o mensajes para localizar a un amigo o familiar afectando por el accidente de #Adamuz, debe borrar los mensajes cuando haya noticias, para evitar confusión: "Proteges a la persona y ayudas a que la información útil no se pierda entre avisos ya resueltos".

Los amigos y familiares siguen buscando a Miriam Albarico

Es el caso de Miriam Albarico, de 27 años, vecina de Lepe, que viajaba en el primer vagón del Alvia destino a Huelva. Aunque a media mañana, su padre compartió en Canal Sur Televisión que tenía conocimiento, a través de una amiga, que su hija estaba localizada en un hospital de Córdoba, lo cierto es que horas después sus amigos han corregido en redes esta versión. Y han insistido que la joven sigue estando desaparecida y no aparece en los registros oficiales de víctimas mortales ni de desaparecidos.

"Seguimos sin noticias. Hubo una confusión con la fecha de unas placas en su historial clínico. Las pruebas son de 2021. Su padre como es normal vió la esperanza pero seguimos sin noticias". A esta hora, el Ayuntamiento de Lepe no tiene noticias del paradero de la chica y, según fuentes del Consistorio, está en contacto permanente con el padre de la joven.

Ricardo Chamorro y la búsqueda incesante de su hijo Richi

"Sigo sin noticias, mi madre que está en Córdoba ya ha preguntado en todos los hospitales y nada. Tengo la ubicación de mi padre pero lleva sin moverse desde el accidente, aunque me sale vivo". Es el mensaje Richi, el hijo de Ricardo Chamorro, de 57 años, uno de los pasajeros que viajaba el Alvia con destino Huelva que salió de Atocha a las 18.40.

Andrés Gallardo, un profesor de opositores

Andrés Gallardo Vaz también viajaba en el Alvia con destino a Huelva, profesor de preparación de oposiciones y natural de Lepe, como ha informado Adolfo Verano, alcalde del municipio onubense en Canal Sur. Su hijo, Álvaro, ha compartido en Twitter una fotografía. "Todavía no hemos podido contactar con él, hemos llamado a todos los hospitales, centros y demás y mis familiares los cuales han ido a Córdoba no encuentran registros de él en ningún lado. Por favor, si lo veis o sabéis de algún otro hospital o lo que sea por favor contactarme". Es el ruego que ha hecho el hijo de este pasajero, del que tampoco tiene noticias el Consistorio del municipio onubense.

Agustin Fadón, su primo no tiene nada de información

Cuando ya han pasado 24 horas de la tragedia, todavía sigue activa la alerta en redes de la desaparición de varios pasajeros. Es el caso de Agustín Fadón, cuya imagen ha sido compartida por su primo.

"Desde el accidente de ayer en adamuz a las 20:00 de la tarde, mi primo está desaparecido y no sabemos nada de él. Cualquier ayuda es buena. La Guardia Civil no sabe nada aún, pero de los hospitales no tenemos información".

Josefa y Ana, madre e hija en el Alvia camino a Huelva

En Huelva siguen tratando de averiguar alguna información de Ana Martín Sosa y Josefa Sosa Casado, madre e hija, que viajaban en el ALVIA siniestrado. Chema Rodríguez, vecino de la localidad de Aljaraque ha compartido un mensaje en redes.

Las cifras del accidente de trenes de Adamuz un día después : 527 pasajeros, 43 desaparecidos y 40 fallecidos