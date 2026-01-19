Descarrilamiento de Córdoba
Una interventora afectada en el accidente de Córdoba: "He salido despedida y he perdido el conocimiento"
La trabajadora ha narrado el dramatismo del momento del accidente, antes de poder alcanzar la zona en la que se encontraban los servicios de emergencias
A.R.
Una interventora de uno de los dos trenes que han descarrilado este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, un accidente que ha dejado al menos 21 muertos y un centenar de heridos, ha relatado posteriormente el dramatismo del momento y cómo ha vivido el accidente.
Según ha narrado en unas declaraciones que ha recogido la Cadena Ser, se encontraba en la cabina trasera después de vender un billete, sentada en el asiento del maquinista de ese vagón trasero, cuando se ha producido el accidente. Entonces, el fuerte choque le hizo "saltar hasta la sala de pasajeros, abriendo la puerta con la cabeza", lo que le hizo "perder el conocimiento".
Sin embargo, pudo alcanzar andando, con dolor en la parte derecha de su cuerpo y en la cabeza, la zona en la que se encontraban los bomberos.
El accidente se produjo tras descarrilar un tren de tren Iryo que circulaba de Málaga a Madrid, causando a su vez que se saliese de las vías otro que circulaba en sentido contrario, en la ruta Madrid-Huelva.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Isaac Trujillo, el joven grancanario fallecido en los carnavales de Tenerife, aparece en un emotivo capítulo de ‘La Reina del Flow’
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
- Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: 'Fue difícil
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 comienza a latir este viernes con el Desfile Anunciador