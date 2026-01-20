La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren en Barcelona y causa al menos 15 heridos, seis de ellos graves

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell, en Barcelona.

El accidente ha provocado 15 heridos de diversa consideración, entre ellos el maquinista. Al menos seis de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy. En el lugar el SEM cuenta con 11 ambulancias.

A su vez, Bombers de la Generalitat ha movilizado a unas 30 dotaciones que han establecido una zona de seguridad, para evitar que se produzcan nuevos desprendimientos.

Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.

Noticia en ampliación.