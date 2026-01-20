El Cuyás y la ULPGC presentan las I Jornadas Teatrae de Artes Escénicas y Educación

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el director del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani; y el vicerrector de Cultura, Deporte y Sociedad de la ULPGC, José Miguel Álamo Mendoza, presentaron este martes, 20 de enero, las I Jornadas Teatrae de Artes Escénicas y Educación, que se están desarrollando desde el pasado día 14 y que se prolongarán hasta el el 30 de enero en el Teatro Cuyás y en espacios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las jornadas se enmarcan dentro de la celebración del decimoquinto aniversario de Teatrae, el programa pedagógico del Cuyás, y nacen con el objetivo de crear un espacio de diálogo entre educación y artes escénicas, reuniendo a docentes, artistas, estudiantes, compañías e investigadores en torno al valor del teatro y la danza como herramientas educativas.

Durante la presentación, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, resaltó la importancia de impulsar iniciativas que conecten cultura y educación, y añadió que “con esto se demuestra el compromiso de las instituciones públicas en todos los puntos que relacionan la actividad pedagógica con las artes escénicas”.

El vicerrector de Cultura, Deporte y Sociedad de la ULPGC, José Miguel Álamo Mendoza, afirmó que “sabemos lo que puede significar y lo que debe significar la cultura para la formación de nuestro alumnado, y todo este tipo de actividades complementan sus estudios universitarios”.

La coordinadora del programa pedagógico Teatrae, Gemma Quintana, señaló que “las Jornadas Teatrae incluyen, en esta primera edición, una conversación entre expertos en teatro, danza y educación, docentes y creadores que trabajan con las artes escénicas como herramienta educativa integral”.

“La idea es impulsar un diálogo interdisciplinar entre la creación, la docencia y la investigación, un intercambio de experiencias que muestre el tremendo potencial que tienen las artes en el aprendizaje y la transformación social” subrayó Quintana.

Por otro lado, la directora del Grupo de Innovación Docente en Humanidades de la ULPGC, Carmen Márquez, destacó que “las jornadas confirman la importancia de Teatrae y demuestran que, cuando existe una visión clara, una coordinación sólida y un respaldo institucional firme, la cultura puede convertirse en un verdadero motor de transformación educativa”.

“Estoy convencida que las artes escénicas constituyen una herramienta insustituible para formar ciudadanos críticos, sensibles y creativos, que la educación necesita de la cultura para no reducirse a mera instrucción y que la cultura necesita de la educación para garantizar su continuidad, su democratización y su sentido social”, recalcó Márquez.

Para finalizar el acto, el director del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, destacó la consolidación de Teatrae como un proyecto estable que ha crecido de forma sostenida durante quince años, ampliando su alcance y reforzando su vínculo con la comunidad educativa y universitaria.

Las I Jornadas de Artes Escénicas y Educación incluirán talleres formativos, conferencias, mesas de diálogo y sesiones prácticas dirigidas tanto a profesionales como a público interesado en la relación entre la escena y la educación.